‘Cơn giông ở Hà Nội mạnh như bão’

Giông, lốc mạnh xuất hiện nhiều trong tháng 6 Ngày 14-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Thanh Hải thông tin: Ở nước ta, trong các tháng 5, 6 thường có nhiều giông, lốc nhất trong năm (các tỉnh phía Nam thì có thêm tháng 4). Các cơn giông, lốc mạnh thường xuất hiện vào buổi chiều. “Thời gian tới, ở Hà Nội khó có khả năng xảy ra giông, lốc mạnh như các địa phương khác. Những tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thì có thể xảy ra những cơn giông mạnh hoặc cực kỳ mạnh. Các cơn giông thường xuất hiện rất nhanh, từ khi xuất hiện đến khi kết thúc nhiều nhất là ba giờ, ngắn nhất là 30 phút” - ông Hải dự báo. Ông Hải cho biết cơn giông cực mạnh quét qua Hà Nội chiều 13-6 rất hiếm xảy ra, chừng 5-7 năm mới có một cơn. Cơn siêu giông này có gió mạnh đến cấp 8-9, tương đương một cơn bão nên cực kỳ nguy hiểm. “Khu vực nội thành Hà Nội thường có giông mạnh hơn các vùng lân cận và vùng nông thôn. Lý do là vì trong nội thành có nhiều nhà bê tông nên hấp thụ một lượng nhiệt rất lớn từ mặt trời trong ngày, tạo ra hiện tượng đối lưu nhiệt mạnh hơn các khu vực khác” - ông Hải lý giải thêm. Khi có giông lớn cần tìm nơi trú tránh ngay Dấu hiệu nhận biết giông, lốc sắp xảy ra là những đám mây đen phát triển rất nhanh, trời tối nhanh, gió mạnh lên và giật theo từng cơn, trời mát rất nhanh. Khi thấy những hiện tượng như vậy, người đi đường cần tìm những nơi trú tránh an toàn, còn người đang ở nhà thì không nên ra đường. Ông TRẦN QUANG NĂNG, Phó Trưởng phòng Dự báo

khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo

Khí tượng Thủy văn Trung ương