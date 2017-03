Con ly hôn, cha mẹ đòi nhà

Luật sư Phạm Quốc Hưng, Đoàn Luật sư TP.HCM: Cần xác định rõ trách nhiệm chứng minh Khi thụ lý xem xét giải quyết vụ án dân sự, tòa án có quyền công nhận hoặc bác bỏ giá trị pháp lý của chứng từ do cơ quan hành chính cấp. Thực tế, có chứng từ che giấu uẩn khúc cần được tòa án soi rọi để làm sáng tỏ sự thật vụ án. Tuy nhiên, chứng từ do cơ quan hành chính cấp là loại chứng cứ không cần chứng minh. Tòa án cần thận trọng khi bác bỏ chúng. Muốn tránh sai sót, tòa án phải xem xét toàn diện, khách quan và hợp logic các tài liệu do người phủ nhận chứng từ đưa ra. Nếu bác bỏ sai, tòa án sẽ gây ảnh hưởng tới sự ổn định của các giao dịch dân sự, đồng thời ít nhiều gây tổn hại đến uy tín của cơ quan hành chính. Trong vụ án này, tòa án buộc anh T. xuất trình chứng cứ chứng minh đã mua nền đất từ cha mẹ vợ, trong khi anh đang đứng tên trên giấy chủ quyền là lập luận ngược về trách nhiệm chứng minh. Cái tòa án cần xem xét là các tài liệu do cha mẹ vợ của anh T. đưa ra để đòi lại nhà, lý lẽ thuyết phục vì sao họ phải nhờ con rể đứng tên giùm... Trách nhiệm chứng minh bao giờ cũng là vấn đề quan trọng cần xác định đúng để giải quyết thấu đáo một vụ án dân sự.