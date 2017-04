Con phạm tội, mẹ bị liên lụy?

Để thực hiện nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an TP.HCM đã đến khám xét nhà bà Huệ nhưng không nêu rõ lý do. Vài ngày sau, khi con trai gọi điện thoại về nhà, bà mới biết được những tin không hay về con và đã khuyên con ra đầu thú. Sau đó, đích thân bà đưa con đến cơ quan công an gần nhất là Công an phường 5, quận 3 để đầu thú (có giấy xác nhận về việc này).

Tưởng vậy là xong nhưng vào ngày 8-10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố bà Huệ về tội che giấu tội phạm. Bà Huệ hết sức bất ngờ với kết cục này: “Trước đó, tôi không biết con mình đã phạm tội; đến khi biết được thì tôi đã động viên con đi trình diện ngay. Không khen thì thôi, sao công an lại còn muốn bắt tội tôi?”.

Chúng tôi đã liên hệ với cơ quan trên để tìm hiểu thêm sự việc nhưng rất tiếc chưa có kết quả. Song qua trao đổi với một số chuyên gia pháp luật, chúng tôi được biết việc truy cứu trách nhiệm hình sự bà Huệ về tội danh đã nêu cần có sự xem xét thấu đáo cả về lý, tình.

Theo Điều 313 Bộ luật Hình sự, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong những tội phạm luật định (trong đó có tội cướp tài sản...) gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, cũng như việc bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra thì có thể bị xử lý hình sự về tội che giấu tội phạm. Hành vi che giấu tội phạm có thể là che giấu người phạm tội, các tang vật của tội phạm hoặc cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội. Nếu diễn tiến sự việc đúng như lời bà Huệ nói (bà chỉ mới biết con mình phạm tội sau này và phải sau hai ngày kể từ khi hay chuyện mới đưa con trai ra đầu thú vì còn phải khuyên nhủ con) thì xem chừng chưa đủ cơ sở để khởi tố bà. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình xử lý của các cơ quan chức năng để thông tin đến bạn đọc chuyện hy hữu này.