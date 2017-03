Con rể nhiều lần hành hung nhà mẹ vợ

Bà Nguyễn Thị Nhâm trình bày: Chồng mất sớm, bà Nhâm có ba người con gái, thuê nhà bán tạp hóa ở địa chỉ trên. Người con gái đầu tên Mã Diệp Anh (SN 1983) là vợ của Trần Thanh Til. Hai người lấy nhau từ năm 2013. Chị Diệp Anh là công nhân. Til làm nghề chạy xe ôm.

Theo bà Nhâm, vài ngày thì Til lại tới quậy, vòi vĩnh tiền vợ. Chiều 6-3, nhà chỉ có hai mẹ con bà Nhâm và đứa cháu trai hai tuổi. Til cố xông vào nhà nhưng bị bà Nhâm khóa chặt cửa bèn dùng đá ném vào, cục đá rơi sát cái nôi có cháu bé. Sau đó Til vác gậy đập bể hai tủ kính bán hàng của bà Nhâm. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền báo công an.





Bà Nhâm đang kể lại sự việc. ẢNH: BẢO TRÂM

Trước tết, Til đã hai lần tới nhà bà Nhâm quậy phá. Chị Diệp Anh phải ôm con chạy trốn sợ chồng trả thù, còn bà Nhâm thì phải ngủ nhờ nhà người quen. Bà Nhâm và con gái bị nhiều vết bầm trên người. Chị Diệp Anh đã phải nghỉ làm hai hôm do thương tổn, hiện vẫn chỉ nằm nghiêng một bên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Linh Trung, cho biết: Nhận được tin báo, công an xuống ngay hiện trường. Qua xem xét dấu vết trên cơ thể của vợ Til và bà Nhâm thì vẫn chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Til. Tuy nhiên, Til có hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình nên công an phường cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 167/2013 của Chính phủ. Trước đây, vợ chồng Til cũng từng có cãi vã to tiếng và công an phường cũng đã đến làm việc, chưa đến mức phải xử phạt hay truy cứu trách nhiệm. Công an phường đã lưu ý trường hợp này và kết hợp với hội phụ nữ phường để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Nếu Til đã bị phạt vi phạm hành chính mà lần tới vẫn vi phạm thì công an sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định.