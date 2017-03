Công an bị vu cáo bao che "xã hội đen"

Theo trình bày của anh Sáu, khoảng 15 giờ chiều 9-12, anh đang ngồi ở trong cửa hàng để chạy chương trình game trên máy vi tính thì có một người đàn ông tên Lem kêu anh ra cửa. Người này lớn tiếng nạt nộ và cho biết anh thiếu tiền ông Đông sao không trả. Ngay sau đó, ông Lem ra tay đánh anh, bắt anh quỳ xuống và đá liên tục vào ngực. Ngoài ông Lem đánh anh thì còn ba người khác cũng nhào vào đánh hội đồng. Sau đó, khi kiểm tra đồ đạc trong phòng anh phát hiện mất 170 triệu đồng. Đáng nói là lúc xảy ra việc đánh nhau có một công an phường chứng kiến nhưng lại không can thiệp. Do cửa hàng có camera ghi lại cảnh tấn công trên nên anh đã cắt ra đưa lên mạng để “công an sớm điều tra”. Ngoài ra, anh có in ra một số hình ảnh và ghi trên đó ít chữ “ông Đông cho người đánh tôi có công an đứng nhìn”. Anh để các ảnh này trong cửa hàng nhưng không biết ai đó đã mang ra ngoài chuyền tay nhau đọc kèm theo lời bình công an bao che cho “xã hội đen”.

Chiều 19-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Quốc Trung, Trưởng Công an quận Bình Thủy, cho biết công an đang điều tra nhưng bước đầu chưa xác định có việc hành hung gây đổ máu. Riêng về việc công an phường có mặt tại hiện trường, lời ghi của anh Sáu không phản ánh đúng sự thật. Anh công an đó tình cờ đi ngang qua và thấy có đánh nhau nên ghé vào để xử lý thì các đối tượng đã bỏ chạy. Công an quận sẽ xem xét lại việc này và cả việc phát tán tờ rơi vu cáo công an để có hình thức xử lý phù hợp.

GIA TUỆ