Công an cần xóa bỏ thông lệ không hay

Trước tiên, nhiều phường không hề giải quyết gọn lẹ như ai đó vẫn nghĩ. Năm 2000, khi cần bán gấp chiếc xe máy cũ chừng mấy triệu đồng, tôi đã bị buộc nộp cho phường 200.000 đồng, nếu không nộp thì không chứng. Chừng tôi phản ứng, bà chủ tịch phường mới thanh minh: “Chúng tôi chỉ động viên ông đóng góp cho quỹ xã hội của phường...”. Báo hại, tôi phải mất cả tuần mới làm xong giấy bán xe. Bạn tôi không bị “vòi” tiền nhưng do lãnh đạo phường đi họp, anh ấy cũng phải đợi hai ngày mới lấy được con dấu...

Cô em họ của tôi thì trần ai khoai củ do bản án ly hôn không giải quyết phần tài sản. Sợ rắc rối nên phường kêu em tôi lên phòng công chứng. Tại đây, em tôi bị buộc phải nộp hợp đồng ủy quyền của chồng cũ đồng ý cho bán xe hay văn bản xác định xe là tài sản riêng của vợ cũ. May mà đợt đó người vợ mới của người chồng cũ vắng nhà nên người chồng cũ mới có thể đi công chứng loại giấy này. Riêng thằng cháu tôi thì phải kỳ công đi làm giấy xác nhận độc thân. Tiếng là UBND phường có thẩm quyền chứng giấy này nhưng trước khi chứng, phường phải chờ công an khu vực ký nháy. Do qua nhiều công đoạn, giấy này thường mất cả tuần mới xong.

Ngay cả khi đã có quy định, các cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét, chỉnh sửa quy định để đơn giản hóa thủ tục. Đằng này thì như phản ánh của quý báo, tuy chưa có hướng dẫn nhưng công an vẫn buộc phải chứng giấy. Thôi thì nếu có sai phải sửa. Đề nghị lãnh đạo Công an TP khẩn trương xóa bỏ thông lệ không hay nêu trên để người dân được tự định đoạt tài sản của chính mình.