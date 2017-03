‘Công an chặn người chạy xe ngược chiều là đúng’

Ba quan điểm “Nếu không giơ chân đạp thì làm gì? Đi ngược chiều, không nón mũ, phóng như ăn cướp, không đạp cho nó té để nó chạy luôn lỡ đụng người đi đúng chiều không chết cũng bị thương thì sao?”, “Hành vi của CSGT là phản cảm”… Đã có các luồng quan điểm khác nhau về hành vi của Trung úy Nguyễn Hoàng Anh. Bạn đọc Đỗ Bình (binhmc…@gmail.com) nhận định: “Việc làm của anh CSGT là một phản xạ đối với một sự việc xảy ra quá nhanh cần phải ngăn chặn ngay. Xem xong clip CSGT giơ chân khiến người tham gia giao thông bị ngã tôi thấy trước khi anh CSGT giơ chân lên thì đã có những động tác nhằm ra hiệu cho người đi xe máy vi phạm phải dừng lại. Song người này không những không dừng lại mà còn cố tình phóng xe qua. Đấy là biểu hiện coi thường pháp luật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông khác, cần phải phạt thật nặng”. Ngược lại, bạn Nguyễn Đào Tuyết Như (ĐH Văn Lang TP.HCM) cho rằng CSGT đạp xe vi phạm là sai. “Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc làm của CSGT. Luật Giao thông đường bộ được ban hành cốt lõi là để nâng cao an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho người dân tham gia giao thông. CSGT là người có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ sự an toàn nói trên. Người dân vi phạm giao thông thì có nguy cơ dẫn đến tai nạn, còn CSGT “đạp” người là hành vi trực tiếp gây tai nạn cho họ. Hành vi của CSGT là đi ngược lại với tôn chỉ của ngành, sự kỳ vọng của người dân. Bản thân công an nếu muốn người ta thực hiện tốt thì mình phải làm đúng trước đã. Việc nghiêm khắc xử lý không có nghĩa là phải bất chấp”. Độc giả Lưu Mỹ Thúy (Long Đức, Trà Vinh) lại cho rằng mỗi sự việc đều có nhiều góc nhìn khác nhau. Khi thấy cảnh tượng hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều và phóng nhanh trên đường, mọi người đều thấy sự nguy hiểm, nguy cơ đe dọa tính mạng người đi đường. “Trong tích tắc, người CSGT không làm chủ được mình nên đã “tung cước”. Tôi không ủng hộ hành động của công an này. Mỗi công việc đều có áp lực riêng nhưng cần phải tỉnh táo và hành động đúng trong mọi trường hợp thì mới đạt kết quả cao. Sao không hình dung sau hành động của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai thanh niên trên? Tuy vậy cũng phải xử lý thật nghiêm khắc đối với hai thanh niên trên. Họ phải biết yêu quý mạng sống của cá nhân mình và coi trọng tính mạng của người khác”. ÁI NHÂN ghi