Công an chưa khởi tố “đinh tặc”, vì sao?

Công an quận Thủ Đức đã trả tự do cho đối tượng này do xét thấy chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết công an quận đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP.HCM để chờ hướng chỉ đạo, xử lý tiếp theo. Theo ông Toàn, do rất muốn trừng trị đích đáng hành vi vi phạm của Hải nên công an quận đã tạm giữ hình sự Hải đến chín ngày để xem xét khởi tố. Thế nhưng do chưa đủ nạn nhân đến tố giác nên cơ quan này chưa đủ cơ sở để xác định có thiệt hại xảy ra. Hiện Công an quận Thủ Đức vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ, kêu gọi những ai là nạn nhân đến trình báo. Theo thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức, trong ngày 21-11 đã có một số người từng cán phải đinh rải trên đường, chủ yếu trên tuyến quốc lộ 1A, đến cơ quan này trình báo.

Những trường hợp cán phải đinh do "đinh tặc" rải cần đến công an trình báo để xử lý. Ảnh: CTV

Một lãnh đạo VKSND quận Thủ Đức cho biết: Công an quận có gửi hồ sơ đề nghị khởi tố “đinh tặc” Phạm Văn Hải. Tuy nhiên, nhận thấy chưa đủ chứng cứ cấu thành tội phạm nên VKS đã không phê duyệt quyết định khởi tố, đồng thời trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra công an quận.

Tại quận 9, Trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, cho biết cơ quan này đã cho gia đình bảo lãnh “đinh tặc” Lê Đức Tây (20 tuổi, tạm trú quận 9) ra về sau 24 giờ tạm giữ hình sự kèm theo ràng buộc mỗi ngày Tây phải đến cơ quan công an trình diện. Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục phối hợp với các địa phương lân cận rà soát tìm người bị hại để có đủ cơ sở xử lý hình sự đối tượng Tây. Cũng theo ông Sâm, Công an TP.HCM đã có chỉ đạo yêu cầu công an các quận thu thập chứng cứ, tìm kiếm người bị hại, nếu xác định có hậu quả vật chất theo mức quy định thì lập tức khởi tố.

HOÀNG TUYẾT