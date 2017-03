Công an chuyển hồ sơ qua tòa vụ đòi bồi thường 50 triệu đồng

Công an xã Long Thượng xử lý chưa đúng vụ đánh nhau xảy ra với bà ở nhà Đoàn Văn Bế vào ngày 31-8-2014. Nay cơ quan có văn bản phúc đáp như sau:

Khi vụ việc xảy ra, Công an xã Long Thượng đã phân công lực lượng đến hiện trường lập biên bản và thẩm tra, xác minh. Do vụ việc có tính chất đơn giản, thương tích nhẹ và các bên không yêu cầu nên công an xã đã tiến hành xử lý hành chính với anh Đoàn Văn Tấn, anh Đoàn Văn Sơn về hành vi đánh nhau, với chị Đoàn Thị Yến về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tất cả đã thực hiện xong quyết định xử phạt hành chính.

Riêng phần dân sự, bà Đây yêu cầu chị Yến bồi thường tiền thuốc do đã cào mặt mình là gần 85.000 đồng và 50 triệu đồng tiền bồi thường do xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Tuy nhiên, các bên đã không thỏa thuận được nên ngày 21-11-2014, công an xã đã chuyển hồ sơ qua TAND huyện Cần Giuộc để giải quyết theo thẩm quyền.