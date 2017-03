Công an công khai xin lỗi

(quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang ngồi uống cà phê thì bị cảnh sát hình sự (PC47) và cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ bắt nhầm trong lúc lực lượng này triệt phá một vụ án ma túy... Sau khi báo đăng, chiều 3-3, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát trật tự, PC47 Công an TP Cần Thơ, Công an phường An Hòa... đã tổ chức họp dân tại Nhà thông tin KV5 phường An Hòa - nơi anh Bồi cư trú - để công khai xin lỗi anh Bồi và gia đình. Anh Ngũ Thế Bồi chấp nhận lời xin lỗi về việc bắt nhầm nhưng yêu cầu làm rõ việc anh bị đánh, gí súng và roi điện vào người.

Họp dân công khai xin lỗi anh Ngũ Thế Bồi. Ảnh: GIA TUỆ

Thượng tá Trần Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, cho biết: “Chúng tôi đã lập tổ xác minh để làm rõ xem có chuyện này hay không vì hôm đó có lực lượng của hai đơn vị và sẽ thông báo kết quả đến anh Bồi và gia đình...”.

GIA TUỆ