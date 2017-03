Công an đang điều tra bổ sung

Khi sự việc xảy ra, Công an TP.HCM đã xuống hiện trường ghi nhận và bắt một số người gây án. Hiện công an đã khởi tố vụ án nhưng kẻ chủ mưu là ông Tư lại được thả. Kể từ khi em tôi mất, gia đình gặp rất nhiều khó khăn nhưng những người gây ra cái chết cho em tôi vẫn không bồi thường thiệt hại cho gia đình.

Xin hỏi: Tại sao công an không khởi tố ông Tư? Cơ quan nào sẽ giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của gia đình tôi?

Bà Hồ Giang Mỹ Lệ (Phường 4, quận 4, TP.HCM)

Thượng tá HOÀNG TRUNG LIÊM, Đội phó Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM, trả lời:

Theo kết quả điều tra của Phòng thì đầu năm 2011 ông Tư có chơi cá độ đá banh qua mạng với Nguyễn Thế Minh. Ông Minh giao mạng banh cho một người khác và người đó bán lại cho ông Nghĩa. Tháng 6-2011, khi ông Nghĩa tham gia cá độ đá banh thì mạng bị sự cố. Ông Nghĩa thua độ nhưng vì nghi có gian lận nên ông không trả tiền và sau đó xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến chết người. Tuy nhiên, không có bằng chứng thể hiện ông Tư tham gia vụ giết người này, thay vào đó kẻ chủ mưu là Minh.

Cuối tháng 6-2011, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can Minh và các bị can khác về tội giết người. Ngày 5-10-2012, Công an TP đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên VKSND TP để nơi đây xem xét, truy tố. Thế nhưng VKSND TP đã trả hồ sơ yêu cầu Công an TP bổ sung chứng cứ. Công an TP cũng đã bổ sung và chuyển lại. Đến ngày 2-4-2013, VKSND TP lại yêu cầu Công an TP bổ sung lần hai. Hiện Công an TP đang tiếp tục điều tra.

Riêng đối với việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, Công an TP đã kèm đề nghị của gia đình vào hồ sơ vụ án, còn bồi thường như thế nào do VKSND TP và TAND TP giải quyết.

