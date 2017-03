Công an đang điều tra vụ lấy đậu phộng trừ nợ

Mấy năm trước, bà đã trả hết nợ nhưng do tin tưởng nhau, bà không viết biên nhận. Tuy nhiên, suốt thời gian qua bà Đẹp lại bảo bà vẫn chưa trả nợ nên cứ đến đòi.

“Ngày 17-3, tôi mua gần sáu tấn đậu phộng khô trị giá khoảng 100 triệu đồng và thuê xe tải của chồng bà Đẹp chở đậu về nhà. Tuy nhiên, chồng bà Đẹp không chở đậu về nhà tôi mà lại chở thẳng về nhà ông. Tôi hỏi thì ông này nói lấy đậu phộng để trừ nợ. Tôi bảo đã trả hết rồi, nếu ông bà thấy còn nợ thì khởi kiện tôi chứ sao lại lấy đồ nhưng họ không chịu. Tôi đã báo vụ này cho công an vì thấy vợ chồng bà Đẹp vô cớ chiếm đoạt tài sản của tôi nhưng hơn hai tháng nay vẫn chưa thấy công an xử lý gì. Công an làm vậy là lâu quá, đậu phộng của tôi để vậy hư hết trơn rồi ai chịu trách nhiệm bây giờ”.

Ông Hồ Tuấn Khanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã cử cán bộ đến vận động hộ bà Đẹp nên trả lại số đậu chiếm giữ trái pháp luật cho bà Thu. Tuy nhiên, gia đình bà Đẹp không đồng ý và nói chỉ trả lại đậu khi nào phía bà Thu trả đủ số tiền đã thiếu. Nhận thấy vụ viêc phức tạp nên xã đã chuyển cho công an giải quyết.

Ông Lê Văn Ươi, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, thông tin: “Trước đó, công an cũng đã làm việc với các bên và hiện đã chuyển vụ việc của bà Thu cho công an huyện thụ lý điều tra. Công an cũng đang thu thập tài liệu, chứng cứ từ các bên liên quan. Vụ việc khá phức tạp nên cần có thời gian để làm rõ chứ không thể làm nhanh như yêu cầu của bà Thu được”.

HOÀNG NAM