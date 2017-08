Công an đang điều tra vụ mẹ tố con bị xâm hại

Chiều 24-6, sau khi đón bé từ trường về, lúc tắm cho bé chị phát hiện bộ phận sinh dục của bé bị đỏ và hơi sưng. Hôm sau chị vào nói với cô giáo về điều này và nhờ cô giáo chăm sóc kỹ hơn. Đến chiều 1-7 chị đón bé về, bé tiếp tục than đau ở bộ phận sinh dục. Khi chị kiểm tra thì thấy bộ phận sinh dục của bé bị trầy và rớm máu. Đến ngày 4-7, chị đến Công an phường 16 (quận 11) trình báo vụ việc và được chuyển lên công an quận thụ lý.

Trong quá trình điều tra, công an quận đã đưa bé đi giám định pháp y. Theo kết quả giám định mà công an cho chị đọc thì màng trinh không rách nhưng có tế bào nam trong bộ phận sinh dục của bé. “Qua vụ việc này, con tôi bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nên tôi đã chuyển trường cho bé. Tôi rất mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để lấy lại công bằng cho bé. Tuy nhiên, đã hơn một tháng chờ đợi kết quả nhưng công an vẫn chưa công bố. Gia đình tôi rất lo vụ việc này sẽ rơi vào im lặng” - chị Tr. băn khoăn.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Văn Hoàng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 11, cho biết: Vụ việc trên đang được công an thụ lý điều tra. Qua xác minh ban đầu thì có thể vết trầy trong bộ phận sinh dục của con chị Tr. là do một bạn nam cùng lứa tuổi học chung lớp đùa nghịch. Tuy nhiên, khi kiểm tra, hệ thống camera của trường bị hư nên không xuất trình được hình ảnh. Sau khi kết thúc quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ có thông báo gửi cho gia đình chị Tr. biết rõ.