Công an huyện đã khởi tố hai bị can

Công an huyện Bình Chánh đã gửi công văn đến Báo để thông tin thêm về vụ việc như sau: Tối 8-5, khi phát hiện anh Tân không đội mũ bảo hiểm, tổ tuần tra Công an xã Bình Hưng đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Ngay lúc đó, anh Tân dừng xe lại và đội mũ bảo hiểm lên đầu. Khi tổ tuần tra lập biên bản, anh Tân không chấp hành, viện lẽ đã đội mũ bảo hiểm. Chưa hết, anh Thông (người em của Tân) đã đến cự cãi với công an và còn dùng tay đấm vào mặt một công an xã. Lúc này, công an xã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên hai phát.

Ngày 19-5, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Thông và Tân vể tội chống người thi hành công vụ. Ngày 21-5, VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can.