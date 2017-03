Công an huyện đã khởi tố vụ án

Sáng 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Thúy về tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124 Bộ luật Hình sự. Bị can Thúy bị tạm giam hai tháng.

Trung tá Đỗ Văn Ước, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhà Bè, cho biết: “Tạm thời chúng tôi khóa cửa căn nhà trên, không cho ai sử dụng. Chúng tôi sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường và kê biên tài sản trong nhà. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ bàn giao nhà cho bà Nhâm”.