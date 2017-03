Công an huyện đang điều tra

Mới đây, thượng tá Hồ Quang Thắng - Trưởng Công an huyện Nhà Bè đã ký công văn gửi đến báo cho biết công an huyện này đang thụ lý, điều tra vụ việc. Công an huyện sẽ khẩn trương thẩm tra, xác minh; đồng thời trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của ông Hải để có cơ sở xử lý đúng quy định.