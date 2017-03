Công an huyện không khởi tố vụ án

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Theo cơ quan này, chính em C. đã lấy tiền, vàng của gia đình C. chứ không phải T. Ngoài ra, không có cơ sở vững chắc để xác định T. đã thực hiện hành vi giao cấu hoặc dâm ô với C. tại một nhà trọ ở Đà Lạt.