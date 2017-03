Công an mạnh tay diệt cướp, dân hưởng ứng ngay!

Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, 63 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức:

Coi nạn nhân như chính người thân của mình

Qua báo Pháp Luật TP.HCM, tôi thấy những thành tích mà lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm được như thế là rất tuyệt vời. Có lực lượng này người dân chúng tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn. Tôi ước TP được an toàn, không phải nơm nớp sợ bị người ta rình mò, giật lấy tài sản.

Tôi mong muốn các địa bàn ở TP.HCM đều có lực lượng đặc nhiệm hình sự hoạt động hiệu quả như ở quận 1. Và lực lượng này nhất thiết phải có số điện thoại đường dây nóng riêng để khi xảy ra chuyện gì người dân gọi đến báo ngay để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Như báo phản ánh, tôi thấy công việc của lực lượng đặc nhiệm nguy hiểm quá, phải đánh đổi bằng thương tích, thậm chí bằng cả sự sống chết nên tôi đề nghị cần có chế độ lương, khen thưởng để khuyến khích các chiến sĩ làm việc. Khi ra quân, đặc nhiệm hãy luôn trên tinh thần coi nạn nhân như chính người thân của mình, đồng thời cũng phải lấy lòng nhân mà cảm hóa tội phạm.

Đồng thời cần tuyên truyền để người dân hiểu được không phải lúc nào cũng trông chờ vào lực lượng công an, mà trước hết mỗi người dân đều phải có ý thức giữ gìn tài sản cá nhân của mình. Đừng vô tình khơi gợi lòng tham của người khác. Phải phòng vệ, đi đường phải quan sát. Đặc biệt, hãy coi người bị nạn như chính người thân của mình mà hỗ trợ, giúp đỡ, cùng chung tay bắt giữ tội phạm chứ đừng chỉ trông đợi công an, hiệp sĩ. Nếu ai cũng thờ ơ, sợ trả thù thì cuối cùng không lực lượng tinh nhuệ nào có thể đảm đương hết. Tôi là phụ nữ nhưng trước đây tôi đã từng nhiều lần truy đuổi, đạp ngã xe kẻ cướp giật và cùng mọi người giúp đỡ nạn nhân.

Mặt khác, luật pháp cũng cần phải tăng mức xử lý nặng hơn đối với những kẻ trộm cướp thì mới đủ sức răn đe.





Lực lượng đặc nhiệm đang khống chế một đối tượng về trụ sở công an tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Ông Đinh Văn Chiến, 64 tuổi, ngụ phường 2, quận 3:

Phải chăm lo tốt đời sống của các chiến sĩ

TP bây giờ ngày càng mở rộng hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa… với nước ngoài. Người dân mình bị cướp đã sợ, lại còn có khá nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Tình trạng này ảnh hưởng đến uy tín của TP, khó lòng để người ta yên tâm đến làm ăn, du lịch.

Vì thế tôi mong muốn lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải lớn mạnh, đi tuần thường xuyên để ngăn ngừa, trấn áp tội phạm, đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Chủ trương tăng cường lực lượng và phương tiện cho cảnh sát hình sự đặc nhiệm để họ mặc thường phục đi tuần thường xuyên là rất tốt. Ngoài ra phải tạo điều kiện cho anh em được đảm bảo về đời sống, gia đình được chăm lo thì họ mới an lòng dốc tâm huyết cống hiến cho xã hội. Thật ra nếu so sánh với cảnh sát khu vực thì tôi biết cảnh sát đặc nhiệm hình sự cực nhọc hơn nhiều, phải trực diện đương đầu với các loại tội phạm nguy hiểm. Nhiều khi đối tượng có HIV còn cầm kim tiêm đâm lại cảnh sát. Đã có bao nhiêu chiến sĩ hy sinh trong quá trình truy đuổi tội phạm…

Tôi sinh ra và lớn lên, sống ở TP.HCM, nay tuổi đã cao. Thật ra xã hội nào, thời nào cũng có tội phạm nhưng tôi mong muốn tội phạm, tệ nạn xã hội phải được kéo giảm đến mức thấp nhất.

Trần Ngọc Hiền, khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM:

Đừng nghĩ không phải việc của mình

Tình trạng cướp giật trên địa bàn TP.HCM thời gian vừa qua xảy ra liên tục, vụ này người dân chưa hết bàng hoàng thì vụ khác kinh khủng hơn lại đến. Bản thân tôi đã từng bị cướp giật. Hôm đó tôi có việc ra ngoài. Buổi trưa, đường Ỷ Lan (quận Tân Phú) rất vắng, phía sau tôi có một thanh niên chạy xe SH, ăn mặc rất lịch sự, chạy xe với tốc độ bình thường. Xe người này chạy gần tôi và bỗng đưa tay giật phắt sợi dây chuyền của tôi, xong lại chạy xe rất bình thản. Lúc đó tôi như mất hồn, chỉ biết kêu lên: “Cướp, cướp”... Bên đường có vài người nhìn tôi cười và khuyên một câu: “Thôi bỏ đi”. Tôi buồn vô cùng! Buồn không phải vì mất tài sản mà buồn vì sự thờ ơ. Xét cho cùng thì rõ do tôi bất cẩn, giá tôi không để lộ tài sản cho kẻ gian thấy thì đâu xảy ra tai nạn. Hơn nữa nếu có sự giúp sức của người dân xung quanh thì tên cướp sẽ không thoát.

Mấy người bạn của tôi cứ than phiền rằng giờ mà nhà nào có trộm, cướp vào ban đêm cũng chịu vì đường dây nóng của công an phường tuy có nhưng rất ít khi gọi được. Chưa kể nếu vụ việc xảy ra ở những địa bàn giáp ranh các phường, quận... thì cứ đẩy qua đẩy lại. Vấn đề về nhân chứng và lấy lời khai cũng rất nhiêu khê. Lại có trường hợp người dân mới tố cáo người này hôm nay thì hôm sau thông tin đó đã đến tai người bị tố cáo. Như vậy thì liệu người dân có dám tố cáo khi phát hiện tội phạm?

Có lẽ ai trong chúng tôi cũng đều mong muốn được sống trong một xã hội an toàn, an ninh. Để làm được đều này thì mọi người hãy chung tay, góp sức phòng, chống tội phạm. Qua thông tin báo chí, tôi rất phấn khởi khi TP ta phát động phòng, chống tội phạm với nhiều quyết tâm. Nhưng tôi mong không chỉ đặc nhiệm, cảnh sát hình sự mà mọi lực lượng công an đều phải thực thi công vụ đến nơi đến chốn. Người dân chỉ cần lực lượng công an làm mạnh tay thì dân sẽ hưởng ứng theo ngay!