Công an Mỹ Tho sẽ xử lý vụ việc

Công an tỉnh Tiền Giang đã gửi công văn đến Báo cho biết: Việc chủ nợ là chị Nguyễn Thị Huỳnh Liên (không phải tên Đại như báo đã đăng) đóng cửa không cho chị Oanh ra về là có thật. Tuy nhiên, chồng chị Liên chỉ can ngăn chứ không tham gia đánh chị Oanh. Chị Liên chỉ giữ lại chiếc xe đạp của chị Oanh chứ không buộc chị Oanh viết giấy nợ. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Mỹ Tho làm rõ hành vi, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.