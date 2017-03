Công an ngăn chặn không cho bán nhà

Đột nhiên vào tháng 5-2013, tôi bị Công an quận 9 (TP.HCM) mời đến làm việc vì có người tố giác tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tôi biết người tố giác này với tôi không có nợ nần gì. Đã vậy, Công an quận 9 còn ra văn bản ngăn chặn không cho bán nhà khiến việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn. Vậy việc làm của Công an quận 9 có đúng quy định không?

Đặng Văn Tùng (105A Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM)

Ông NGUYỄN VĂN THÀNH, Trưởng Công an quận 9, trả lời: Công an mời ông Tùng đến làm việc là do có đơn thưa của người dân và theo quy định công an phải thụ lý sự việc để làm hồ sơ ban đầu. Sau khi làm việc nếu xác định không có dấu hiệu hình sự mà chỉ thuộc về tranh chấp dân sự thì công an sẽ hướng dẫn những người có liên quan khởi kiện ra tòa.

Còn văn bản đề nghị ngưng thực hiện giao dịch tài sản là để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, tránh làm cho sự việc phức tạp thêm. Phía công an sẽ thẩm tra lại toàn bộ vấn đề, nếu thấy không cần thiết thì sẽ thu hồi lại văn bản trên.

THÁI HIẾU ghi