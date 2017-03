Công an phường sẽ trả hồ sơ cho người dân tại nhà

Công an phường Bình An (quận 2, TP.HCM) vừa triển khai việc trả hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp sổ đăng ký tạm trú (HK-09); xác nhận các giấy tờ như tạm trú, đơn cớ mất; tờ khai đề nghị cấp mới (lần đầu), cấp lại (do bị mất) CMND… cho người dân trên địa bàn phường tại nhà.

Theo công an phường, đối với thủ tục giải quyết đăng ký tạm trú, đổi, cấp lại, gia hạn tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú cho các hộ dân trên địa bàn phường, cán bộ tiếp nhận và giải quyết trong vòng một ngày làm việc. Sau khi có kết quả, cảnh sát khu vực mang đến tận nhà dân để trả theo phiếu hẹn. Còn với các trường hợp giải quyết xác nhận các giấy tờ khác như xác nhận lưu trú; xác nhận đơn cớ mất; tờ khai cấp mới (cấp lần đầu), cấp lại (do bị mất) giấy CMND cho công dân trên địa bàn phường; người dân, tổ chức nộp hồ sơ hoặc thông báo trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của công an phường. Sau khi kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp pháp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải tham mưu trình cho lãnh đạo trực ban ký xác nhận và trả hồ sơ ngay cho người dân trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ cần phải xác minh thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi phiếu biên nhận và hẹn trả hồ sơ tại nhà miễn phí cho người dân. Trong thời hạn một ngày kể từ khi nhận hồ sơ để xác minh thông tin, lãnh đạo công an phải phân công cán bộ phụ trách tiến hành xác minh và trả lời kết quả ngay trong ngày để thủ trưởng ký duyệt, sau đó trả hồ sơ cho dân theo đúng phiếu hẹn. Lãnh đạo Công an phường Bình An cho biết việc cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết hồ sơ cho người dân nhằm cải thiện sự gần gũi, thân thiện với người dân. Ngoài ra việc cải cách còn giúp người dân thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ. MINH QUÝ