Công an phường vô cớ giam xe dân

Sáng 29-11, anh Vương Thành Phát (ngụ ở quận 11) sang nhà bạn ở quận 8 để ăn đám giỗ. Khi đi qua đoạn đường Cây Sung thuộc địa bàn phường 14, quận 8, anh Phát bị dân phòng dẫn lên công an phường này để thử nước tiểu xem anh có sử dụng ma túy hay không.

Theo lời kể của anh Phát, mặc dù kết quả thể hiện anh hoàn toàn “trong sạch” nhưng công an phường vẫn tạm giữ xe máy, chứng minh nhân dân và 145 ngàn đồng của anh. Lúc đó, một công an viên đã lấy của anh 20 ngàn đồng gọi là tiền “kỷ niệm” xét nghiệm nước tiểu rồi cho phép anh đi ăn đám giỗ mà không hề lập biên bản gì cả. Đến ngày 1-12, khi anh Phát đến liên hệ thì công an phường chỉ giao cho anh chứng minh nhân dân chứ không trả lại tiền. Đối với chiếc xe máy mà anh Phát mượn của người dì, do chưa thể xuất trình giấy tờ xe nên anh đã đề nghị công an phường cấp biên nhận đang giữ xe của anh. Song công an phường vẫn ghi biên nhận “xe vô chủ” kèm theo hướng dẫn “muốn lấy lại xe, anh Phát phải mang giấy tờ lên công an quận để nơi đây xem xét, giải quyết”.

Thấy chiếc xe vẫn còn nằm ở trụ sở công an phường nên liên tiếp trong hai ngày sau đó, anh Phát đã mang giấy tờ xe đến nơi đây xin nhận lại xe. Tuy nhiên, một công an viên đã bắt anh làm đơn tường trình với nội dung “sau khi bị kêu vào xét nghiệm, tôi đã tự xin về ăn đám giỗ”. Cho rằng nội dung này không đúng với thực tế, anh Phát đã không viết đơn... Tính đến nay, chiếc xe của anh Phát đã bị giam cả tuần.

Sáng 4-12, làm việc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Quang Thanh - Trưởng Công an phường 14, quận 8 cho biết: “Phần trình bày của anh Phát chưa chính xác”. Theo ông Thanh, việc xét nghiệm nước tiểu của anh Phát được thực hiện vào ngày 30-11 chứ không phải ngày 29-11 như anh Phát đã nói. Ngoài ra, công an phường không hề giữ giấy tờ, tiền bạc của anh Phát. Còn việc tạm giữ xe là do anh Phát xin về lấy giấy tờ để lên nhận lại nhưng anh đã không quay lại nên công an phường không lập biên bản.

Qua khiếu nại của anh Phát và trả lời của trưởng Công an phường 14, quận 8, nhiều khả năng anh Phát chỉ mắc một lỗi duy nhất là không có giấy đăng ký xe theo quy định khi điều khiển xe máy. Đây là hành vi vi phạm điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định 146 ngày 14-9-2007 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ). Nếu thấy cần xử phạt anh Phát về vi phạm này, công an phường phải lập biên bản vi phạm hành chính và khi ấy có quyền đình chỉ lưu hành phương tiện (bằng hình thức tạm giữ xe) trước khi ra quyết định xử phạt. Rất tiếc, cách xử lý đã nêu của Công an phường 14, quận 8 không đảm bảo trình tự, nguyên tắc quy định khiến vụ việc trở nên “tù mù”và kéo dài.

Tại thời điểm này, cách khắc phục tốt nhất là Công an phường 14, quận 8 nên chủ động tạo thuận lợi cho anh Phát được nhận lại chiếc xe của gia đình.