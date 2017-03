Công an tận tình giúp mẹ con đoàn tụ

Tai nạn giao thông đã trở thành nỗi đau lớn của nhiều gia đình. Cuộc sống của các nạn nhân, người thân họ bị đảo lộn, thậm chí rơi vào bi kịch. Những câu chuyện đau lòng về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc đầy ắp tiếng cười chỉ trong giây lát rơi vào thảm cảnh tang thương đang hằng ngày xảy ra đâu đó trên mỗi nẻo đường. Vừa qua, một đơn vị công an đã tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, giúp một gia đình nạn nhân của tai nạn giao thông có thêm động lực vượt qua khốn khó...

Định đưa con vào trại mồ côi

Khi nói đến hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Hoa (trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), mọi người xung quanh không thể cầm được nước mắt bởi tình cảnh gia đình chị quá éo le. Từ một gia đình hạnh phúc, hai năm trước, tai nạn giao thông bất ngờ ập đến cướp đi người chồng đã làm cho mọi thứ đảo lộn. Bản thân chị mang bệnh tim bẩm sinh, không có khả năng lao động. Hai bên gia đình nội ngoại cũng khó khăn, nhà tranh vách lá, khiến cuộc sống năm mẹ con chị rơi vào bế tắc.

Cùng cực, đau khổ, không có lối thoát, chị Hoa đã tính đến chuyện gửi bốn đứa con gái nhỏ (sinh năm 2002, 2005, 2007 và 2009) vào trại trẻ mồ côi.

Chị Hoa cùng các con đã có thể sống bên nhau nhờ những tấm lòng nhân ái, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các anh CSGT. Ảnh: KT

“Chồng bị tai nạn giao thông đưa đi cấp cứu nhưng gia đình lúc đó nghèo khó quá, không có tiền phẫu thuật sớm nên anh mất. Lúc còn sống mình anh đi làm nuôi năm mẹ con, giờ anh mất đi rồi, mấy mẹ con không biết nương tựa vào ai, trở thành gánh nặng cho xã hội. Vợ mất chồng, con mất cha, em cũng có nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai...” - chị Hoa tâm sự trong nước mắt.

Theo các hàng xóm của chị Hoa, thấy hoàn cảnh chị như vậy, một số đối tượng đã hết lần này đến lần khác đến chèo kéo, rủ rê rằng nếu sức khỏe yếu, không làm được việc nặng thì chị nên đi ra “bán nước, tiếp khách”... Mưa dầm thấm lâu, có lúc những tưởng chị sẽ nhắm mắt đưa chân.

Hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng

“Do từng xử lý vụ tai nạn liên quan đến chồng chị Hoa nên thi thoảng chúng tôi vẫn có mối liên hệ với gia đình. Vừa qua, bất ngờ chúng tôi nhận được thông tin về gia cảnh của mẹ con chị, đặc biệt là thông tin có người xấu bên ngoài lợi dụng hoàn cảnh chị đã đến nhà rủ rê đi “bán nước, tiếp khách”... Chúng tôi đã cử ngay người xuống thăm hỏi, động viên. Một mặt chúng tôi vận động chị cố gắng để các con ở lại bên mình, tìm công việc phù hợp, lao động chính đáng không để cho hậu quả của tai nạn giao thông gây thêm cảnh ly tán. Mặt khác, chúng tôi tìm đến một số cơ quan, đơn vị vận động hỗ trợ cho gia đình. Kết quả là bước đầu chúng tôi đã tạm thành công” - Thiếu tá Nguyễn Thành Công, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết.

“Đúng là nhờ có các anh công an và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hiện nay gia đình cũng đã ổn định. Cụ thể là địa phương quan tâm rồi Ban An toàn giao thông huyện, Ngân hàng NN&PTNT giúp đỡ cho bốn đứa con mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi các cháu được 18 tuổi. Các cháu được miễn tiền bảo hiểm và học phí. Đồng thời nghe lời vận động của các anh công an huyện, tôi đã giữ lại các con, đói khổ mẹ con rau cháo nuôi nhau” - chị Hoa xúc động kể.

Đơn vị CSGT huyện cho biết thêm trường hợp chị Hoa là trường hợp đặc biệt mà đơn vị thấy có trách nhiệm hỗ trợ. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp đặc biệt khác mà chúng ta chưa thể trợ giúp. Chứng kiến gia cảnh các nạn nhân mới thấu hiểu được hậu quả khủng khiếp của tai nạn giao thông là như thế nào. Những mất mát từ mỗi vụ tai nạn không chỉ là số người chết, bị thương, mà nỗi đau nó để lại luôn dai dẳng, dài lâu hơn thế cho những người thân của họ. Điều đó nhắc mỗi người khi tham gia giao thông phải luôn có trách nhiệm với tay lái của mình: “Phía trước tay lái là sự sống”, “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, “Nói không với rượu bia trước khi lái xe”... để đừng gây ra các thảm cảnh.