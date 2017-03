Công an viên ép dân ký tặng xe?

Bà Nguyễn Thị Thất (quận Tân Bình, TP.HCM) phản ánh: Ngày 22-9-2010, giữa con trai bà là Đỗ Minh Phương (ở nhà trọ không số thuộc tổ 139, liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) với người ở phòng cạnh bên đã xảy ra ẩu đả tại khu nhà trọ. Sau đó, anh Phương tạm lánh nơi khác vì sợ bên kia tiếp tục gây sự, trả thù.

Trước khi đi, anh Phương đã khóa cửa cẩn thận vì trong phòng có hai xe máy (một chiếc Dream và một chiếc Attila). Hôm sau, anh Phương trở về thì thấy cửa phòng đã bị bẻ khóa, hai chiếc xe không còn. Sau đó, anh được biết Công an phường Bình Hưng Hòa B đã xuống và yêu cầu chủ nhà trọ mở khóa phòng để đem hai chiếc xe về trụ sở tạm giữ.

Người dân bảo có

Theo trình bày của bà Thất, gia đình bà đã mang giấy tờ đến công an phường để xin lấy xe về. Tại đây, công an viên Nguyễn Văn Tùng (cảnh sát phòng, chống tội phạm công an phường, người phụ trách vụ việc) đã tiến hành tra hỏi nhưng không ghi lời khai, không giải thích lý do và tiếp tục giữ giấy chủ quyền của hai chiếc xe. Một thời gian sau, ông Tùng đưa ra lời đề nghị: “Nếu gia đình bà Thất tặng chiếc Attila cho ông thì ông sẽ cho lấy lại xe Dream…”.

Ngày 26-9, khi bà Thất cùng con dâu đến công an phường, ông Tùng yêu cầu đóng tiền phạt và tiền giữ hai chiếc xe tổng cộng là 3 triệu đồng. Bà Thất đã năn nỉ xin giảm xuống còn 2 triệu đồng và được đồng ý. “Chúng tôi đã đưa tiền cho ông Tùng nhưng không nhận được hóa đơn hay phiếu thu tiền phạt và vẫn không được nhận lại xe cùng giấy tờ xe. Khi chúng tôi thắc mắc, ông Tùng tiếp tục lặp lại yêu cầu cũ. Thấy chúng tôi tỏ ý phản đối, ông Tùng dọa sẽ không giải quyết nữa và thách đố gia đình cứ thưa kiện” - bà Thất bức xúc.

Ngày 22-11, gia đình bà Thất nhận được giấy mời lên công an phường để nhận lại giấy chủ quyền và chiếc Dream; còn chiếc Attila thì ông Tùng vẫn yêu cầu phải ký xác nhận tặng riêng cho ông, nếu không sẽ chuyển vụ việc lên công an quận. “Chúng tôi đã khiếu nại cách xử lý này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía công an quận” - bà Thất nói.

Cơ quan nói không

Thượng tá Lê Công Vân, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết: Công an quận đã nhận được đơn tố cáo của bà Thất với nội dung như trên và đã chỉ đạo Thanh tra công an quận làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy: Lúc 22 giờ ngày 22-9-2010 có xảy ra vụ gây gổ giữa Phương với một thanh niên. Sau đó, Phương gọi điện thoại rủ em ruột điều khiển chiếc xe Attila tới và xảy ra đánh nhau. Phương cầm cục đá đập vào đầu, em trai Phương dùng cây đánh vào ngực thanh niên kia. Khi công an phường đến, Phương và em trai đã bỏ trốn nên công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai chiếc xe máy.

Ngày 1-10, em trai Phương đến công an phường trình diện còn Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định chiếc xe Dream không có liên quan đến vụ việc, công an phường đã trả lại cho con dâu bà Thất. Riêng chiếc xe Attila là phương tiện, vật chứng liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận đã tạm giữ.

Việc bà Thất tố cáo bà có đưa ông Tùng 2 triệu đồng để nộp phạt là không có cơ sở. Bởi qua làm việc bà Thất cho biết ông Tùng có giải thích hành vi đánh người của hai người con bà có thể bị phạt 3 triệu đồng. Do đó, bà đưa cho ông Tùng 2 triệu đồng để “nhờ giúp đỡ”. Tuy nhiên, việc đưa tiền này không ai chứng kiến, bà Thất cũng không có chứng cứ để chứng minh.

Còn nội dung tố cáo ông Tùng ép gia đình bà phải tặng riêng cho ông chiếc xe Attila thì theo lời bà Thất “khi bà yêu cầu trả xe, ông Tùng có nói xe đó con trai của bà đã hứa cho ông”. Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trao đổi giữa bà và ông Tùng tại công an phường đều không có ai chứng kiến và không có chứng cứ để chứng minh.

Cũng theo Thượng tá Vân, khi giải quyết vụ việc tại công an phường, ông Tùng có giải thích một số vấn đề cho bà Thất nhưng chưa được rõ ràng. Từ chỗ này cộng với sự nóng tính của ông Tùng đã dẫn đến việc hiểu nhầm. Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo công an phường tổ chức họp đơn vị rút kinh nghiệm chung và kiểm điểm phê bình, trừ điểm thi đua đối với ông Tùng.

THÀNH NHÂN