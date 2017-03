Công an xã đã xin lỗi người bị đánh

Công an huyện Định Quán vừa gửi công văn đến Pháp Luật TP.HCM cho biết: Tối 21-9, Công an xã Phú Lợi nhận được tin báo tại ấp 5 có vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Theo lời khai của một đối tượng, anh Thanh có tham gia vào vụ xô xát. Khi được mời đến công an xã để làm rõ vụ việc, anh Thanh đã có thái độ không hợp tác, buông lời lẽ lăng nhục và tự ý rời khỏi trụ sở. Do thiếu kiềm chế, hai nhân viên công an xã đã tát vào mặt Thanh ba cái. đến lúc này anh Thanh mới đồng ý viết bản tường trình vụ việc. Qua xác minh, công an xã chưa xác định được anh Thanh có tham gia đánh nhau.

Công an xã đã đến gia đình anh Thanh để xin lỗi và gửi lại 250.000 đồng để anh đi khám bệnh. Cơ quan này cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên liên quan để có hình thức xử lý phù hợp.