Công an xã đánh nghi phạm trộm tiền

Một bạn đọc gọi điện thoại đến báoPháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin: Tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai, vì nghi ngờ một người dân trộm cắp tiền, cán bộ công an xã đã đánh người này gây ra thương tích. Bạn đọc trên thổ lộ: “Tôi với nạn nhân không có họ hàng gì, chẳng qua tôi không thể im lặng trước cảnh bất bình”.

Phóng viên đã đến xã trên để tìm hiểu thêm sự việc. Theo lời bà con thì trưa 4-11, một cô giáo mẫu giáo có đến Công an xã Tà Lài trình báo mình bị mất tiền. Hôm đó, cô để hai triệu đồng trong cốp xe máy dựng trước sân trường. Trong lúc cô đang dạy, kẻ trộm đã vào phá khóa xe và lấy mất tiền cùng một số giấy tờ khác.

Nhận được thông tin, công an xã liền điều tra và đã mời Quân cùng hai anh em ruột Khá, Khánh (ngụ ấp 5, xã Tà Lài) đến trụ sở vì cho rằng ba người này có liên quan đến vụ mất tiền. Lúc đầu, Quân khai Khá đã xúi mình trộm cắp tiền. Tuy nhiên, Khá không thừa nhận. Sau đó, Quân khai đã tự mình lấy tài sản, đồng thời dẫn cán bộ đến nơi anh cất giấu tài sản để trả lại cho cô giáo.

Trong quá trình lấy lời khai, một số công an đã đánh anh Khá, Khánh đến trọng thương. “Các anh công an đã dùng dùi cui đánh vào lưng, thọc vào bụng, dùng giày đá vào chân tôi” - Khá kể lại.

Đến tối cùng ngày, công an xã mới cho người nhà đến bảo lãnh Khá, Khánh về nhà. Khi phát hiện lưng Khá rướm máu với những vết đánh ngang dọc, người nhà mới kéo đến công an xã. Phía công an xã đã gửi hai triệu đồng để gia đình đưa Khá, Khánh đi bệnh viện huyện chữa trị... Hiện sức khỏe của hai người đã ổn định.

Tuy vụ việc xảy ra đã gần nửa tháng nhưng trao đổi với chúng tôi qua điện thoại ngày 16-11, ông Trần Ngọc Điện, Trưởng Công an xã Tà Lài, lại nói: “Hôm đó tôi không trực tiếp xử lý vụ việc nên không rõ nội dung cụ thể như thế nào... Có gì tôi sẽ trả lời sau”.

Ông Đặng Vũ Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tà Lài, cho biết: “Xã mới nghe thông tin và đã yêu cầu công an phải có văn bản trả lời cụ thể. Chúng tôi sẽ tổ chức họp để làm sáng tỏ vấn đề”.

Theo thượng tá Huỳnh Văn Sáu, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phú, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quân. Riêng việc anh Khá bị công an xã đánh gây thương tích, công an huyện chưa nhận được đơn phản ánh của gia đình. “Nếu có đơn, chúng tôi đã cử lực lượng xác minh và có thể cấp giấy giới thiệu cho nạn nhân đi giám định tỷ lệ thương tật để dựa vào kết quả đó mà xử lý” - ông Sáu nói.

Theo chúng tôi, có thể vì nhiều lý do khác nhau mà gia đình anh Khá đã không gửi đơn yêu cầu công an xã, huyện giải quyết vụ việc. Nhưng với những thông tin không hay liên quan đến cấp dưới, lãnh đạo công an huyện cần chủ động kiểm tra, áp dụng hình thức xử lý những cán bộ sai phạm.

THÀNH NHÂN