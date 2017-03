Công an xã dùng roi điện chích người

Gọi điện thoại đến Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Kim Sang (ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) phản ánh: “Các con của tôi đã bị công an xã đánh trọng thương tại hội chợ. Sự việc xảy ra hơn một tháng nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng”.

Bà Sang kể: Tối 26-12-2011, bà cùng ba người con gái đi hội chợ có tổ chức trò chơi lô tô trên địa bàn xã. Nghe thấy nhiều người vừa chạy vừa hô “đánh nhau, đánh nhau” nên bà cùng các con tới xem. Đến nơi, họ thấy bốn công an xã đánh một thanh niên. Thấy việc không hay diễn ra ở chốn đông người, một người con gái của bà Sang đã vào can ngăn. Thế là một công an đã dùng cùi chỏ thúc mạnh trúng ngực con bà rồi dùng roi điện chích chị đến ngất xỉu.

Lúc này, bà Sang gọi điện thoại về nhà báo cho người con trai là Phạm Văn Chung biết. Khi Chung ra cũng bị bốn công an xã bao vây, tay cầm cây ba trắc, nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu và dùng roi điện chích vào người Chung. Nhiều người dân thấy vậy vào giải vây cho Chung cũng bị chích điện.

Anh Chung lúc còn điều trị tại BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM. Ảnh: L.THÀNH

Tối hôm sau, Chung lên cơn co giật, hôn mê nên gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa thị xã Long Khánh. Sau đó, Chung được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai rồi chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy TP.HCM. Ở được một đêm thì BV Chợ Rẫy chuyển Chung qua BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM. BV này cho biết Chung bị chấn thương nặng ở đầu và thường lên cơn co giật bất cứ lúc nào nên cần có người túc trực bên cạnh 24/24 giờ để chăm sóc… Hiện Chung đã xuất viện về nhà và tình trạng sức khỏe đã đỡ hơn. “Thỉnh thoảng Chung vẫn bị đau đầu. Bác sĩ có dặn qua tết dẫn Chung lên tái khám nhưng do khó khăn nên gia đình chưa thể đưa đi” - bà Sang nói.

Ông Phạm Văn Anh, Trưởng Công an xã Bảo Vinh, giải thích: Hôm đó có hai thanh niên xin đểu tiền tại hội chợ nhưng người ta không cho. Thế là bọn chúng đã lôi một người ra đánh. Lực lượng công an xã có mặt khống chế và đưa đối tượng về trụ sở xử lý. Một đối tượng đã chống đối, cản trở để đối tượng còn lại chạy thoát. Sau đó, có một nhóm thanh niên khác (có cả phụ nữ) do Chung cầm đầu đến cản trở tiếp và định đánh một phó công an xã. Lúc đó lực lượng công an xã có dùng công cụ hỗ trợ khống chế và có thể đánh trúng Chung...

Trung tá Lê Hồng Hải, Phó Trưởng Công an thị xã Long Khánh, cho biết: Công an tỉnh có chỉ đạo sớm làm rõ vụ việc trên. Ban chỉ huy công an thị xã đã chỉ đạo bộ phận thanh tra tiến hành xác minh, điều tra cụ thể sự việc. Nếu công an xã làm sai thì vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

“Sắp tới chúng tôi sẽ mời đại diện gia đình bà Sang đến làm việc, đồng thời giới thiệu Chung đi giám định tỉ lệ thương tật để có cơ sở xử lý. Riêng thông tin các công an xã có hơi men khi đi làm nhiệm vụ, chúng tôi sẽ xác minh” - Trung tá Hải nói.

T.HIẾU - L.THÀNH

Lúc đó tôi thấy công an xã đánh người, nhìn kỹ là con của bà Sang. Mấy ổng đánh dân khi đã có mùi men nồng nặc. Tôi vào can ngăn cũng bị chích roi điện nên đã chạy ra khỏi đám đông. Sau đó sự việc thế nào tôi không rõ.

Một phụ nữ chứng kiến sự việc

Thấy Chung bị đánh nhiều nên tôi có mượn xe máy gần đó chở ảnh chạy thoát. Hai ngày sau, công an xã mời tôi lên trụ sở làm việc rồi còng chân tôi giữ đến 12 tiếng đồng hồ. Họ hăm và buộc tôi phải khai là có tham gia đánh công an xã nhưng tôi đâu có biết gì nên không thừa nhận. Sau đó họ bắt tôi đóng dấu vân tay vào một tờ giấy rồi mới cho về. Vì tôi không biết chữ nên tôi không biết trong đó đã viết những gì.

Một người dân ở địa phương