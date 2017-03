Công an xã tra hỏi trẻ không mời người giám hộ

Nghi ngờ cháu Hạnh con bà (10 tuổi) trộm con chim cảnh của một anh xã đội phó xã Thanh Tùng nên công an xã mời cháu đến gặp ông Trần Văn Trọng, Trưởng Công an xã, để phục vụ điều tra. Sau đó cán bộ công an xã đưa cháu Hạnh vào phòng tra hỏi cháu có trộm chim hay không. Cháu trả lời không trộm thì bị công an viên là ông Nguyễn Phùng Sinh dùng ba cái bút bi điện kẹp vào ngón tay hai lần khiến cháu đau, khóc thét lên. Sau 30 phút, cháu vẫn trả lời không bắt trộm chim nên công an xã thả cháu về nhà. Bà Tình cho rằng việc làm trên của cán bộ công an là sai trái, vi phạm pháp luật.

Mới đây, Công an huyện Thanh Chương đã có công văn trả lời về việc này. Theo công văn: “Đồng chí Trọng và đồng chí Sinh triệu tập cháu Hạnh đến trụ sở UBND xã để điều tra làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo của anh xã đội phó là đúng quy trình công tác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cháu Hạnh, hai người không mời người giám hộ theo quy định pháp luật là vi phạm quy trình công tác.

Về việc tố cáo hai đồng chí nêu trên dùng bút điện kẹp vào ba ngón tay cháu Hạnh dẫn đến bầm tím là chưa có căn cứ để khẳng định. Từ trước đến nay, Công an xã Thanh Tùng nói riêng và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung không được trang bị bút kẹp điện.

Công an huyện Thanh Chương đã có công văn yêu cầu UBND xã Thanh Tùng tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật hành chính việc làm sai quy trình công tác của đồng chí Trọng và đồng chí Sinh.

Trao đổi về thông tin này, bà Tình cho biết gia đình chưa đồng ý với kết luận chưa có căn cứ để khẳng định ông Trọng và ông Sinh dùng bút điện kẹp vào ba ngón tay cháu Hạnh dẫn đến bầm tím của Công an huyện Thanh Chương. Bà đang tiếp tục làm đơn gửi lên cấp trên yêu cầu làm rõ.

