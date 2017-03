Công bố đường dây nóng về an toàn giao thông

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban ATGT quốc gia, đánh giá sơ bộ sau một tháng người dân đội mũ bảo hiểm (MBH) tại một số bệnh viện lớn trên cả nước thì chấn thương sọ não đã giảm 30%.

Sau một tháng, tỷ lệ người dân đội MBH vẫn rất cao. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường nông thôn và cả ở những thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM vẫn có nhiều người không đội MBH khi đi xe máy.

Bằng mọi cách phải duy trì tỷ lệ người dân đội MBH như hiện nay và cao hơn. Chú trọng nhất là tuyên truyền và tăng cường xử phạt. Theo báo cáo của bên công an, cả nước hiện có 54 địa phương huy động công an xã tham gia xử phạt người dân vi phạm không đội MBH.

Hơn nữa, đã có văn bản hướng dẫn trích 70% tiền xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ để bồi dưỡng lực lượng công an trực tiếp tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.Kế hoạch này được yêu cầu triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Kế hoạch xác định 7 trọng tâm chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Trong đó trọng tâm hàng đầu là vận chuyển khách bằng ô tô đường dài tuyến Bắc - Nam; tình trạng ùn tắc khách ở các bến tàu, bến xe; ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn; tai nạn mô tô, xe máy ở khu vực nông thôn; các hành vi ô tô khách chở quá tải, vi phạm tốc độ quy định.

Theo đó, thực hiện tuyên truyền rộng rãi pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi phân phát tại các bến tàu, bến xe; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông của người điều khiển phương tiện và hành khách; thông qua các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố, thôn, bản, dòng họ tuyên truyền để mọi người không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực kiểm tra thường xuyên, liên tục, xử lý vi phạm ngay từ bến xe, đồng thời phát huy vai trò của công an xã, các đội tình nguyện để kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhằm kiềm chế tai nạn giao thông mô tô, xe máy ở các đường nông thôn. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương dọc quốc lộ 1 trong dịp Tết.

* Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết về Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông Quốc gia trước 10h hằng ngày kể từ 28/1-12/2.

Đồng thời thông báo rộng rãi tại các bến tàu, bến xe và trên các phương tiện thông tin đại chúng đường dây nóng của Tổng cục cảnh sát: 069.41224; Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt: 069.42608.