Công chứng cho người chết vay tiền

Anh Nguyễn Nhật Huy (TP Tân An, Long An) phản ánh: Cha anh là ông Nguyễn Văn Thiều qua đời vào tháng 10-2007 để lại một số tài sản, trong đó có một thửa đất gần 5.000 m2 tại ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ (Long An) nhưng không có di chúc.

Khi những người thừa kế theo pháp luật đang làm thủ tục phân chia di sản thì mẹ kế của anh đi thế chấp đất trên để vay 170 triệu đồng từ Quỹ Tín dụng trung ương Chi nhánh Long An. Ngày 9-6-2010, hợp đồng vay tiền của bà đã được công chứng viên của Văn phòng Công chứng Minh Thư (TP Tân An) chứng nhận. “Tại sao Văn phòng Minh Thư lại công chứng cho người vợ kế và ông Thiều cùng thế chấp thửa đất để vay tiền trong khi ông Thiều đã mất gần ba năm? Nếu bà ấy không trả được nợ và đất bị phát mại thì thiệt thòi cho chúng tôi quá” - anh Huy lo lắng. Trưởng Văn phòng Công chứng Minh Thư giải thích: “Khi đến văn phòng làm thủ tục thì có hai người (vợ kế của ông Thiều và một người đàn ông). Cả hai đều xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Hôm đó do đông khách nên văn phòng không phát hiện ra người đàn ông đó không phải là ông Thiều và đã công chứng để họ vay tiền. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và sẽ bồi thường nếu có thiệt hại xảy ra cho những người có quyền lợi liên quan”. Giấy chứng tử và hợp đồng công chứng có chữ ký của người đã chết cách đó ba năm. Ảnh: MH Ông Trần Minh Mẫn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An, cho biết sở này đã nắm được sự việc trên. Trước mắt, Sở đã hướng dẫn các đương sự khởi kiện yêu cầu tòa án hủy hợp đồng công chứng sai pháp luật. Sau này nếu có thiệt hại về tài sản từ hợp đồng đó thì văn phòng công chứng phải có trách nhiệm bồi thường. “Qua việc này, chúng tôi đã nhắc nhở, chấn chỉnh để các văn phòng công chứng trên địa bàn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật khi hành nghề. Riêng đối với sai phạm của Văn phòng Công chứng Minh Thư, chúng tôi đang tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định” - ông Mẫn nói. MINH HIẾU