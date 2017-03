Công chứng ngoài giờ, ngoài trụ sở: Luật không nên đóng khung

Bó hẹp dễ dẫn đến bất bình đẳng Văn phòng chúng tôi cũng có nhận được nhiều lời mời đến nhà công chứng văn bản. Nhưng vì khách hàng không đưa ra được lý do khiến họ không thể đến trụ sở văn phòng nên chúng tôi phải từ chối. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Luật Công chứng, ngoài các trường hợp già yếu không thể đi lại, đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù thì người bị đe dọa về tính mạng, hoặc vì lý do sức khỏe như ốm đau dài ngày, hoặc trong trường hợp khẩn cấp mà không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng ngoài trụ sở. Nhưng theo tôi, rất khó lượng hóa những trường hợp có lý do chính đáng như thế vì sẽ không đầy đủ. Khi tất cả công dân đều có quyền giao dịch dân sự thì tại sao người đang bị tạm giam, chấp hành án phạt tù… được tạo điều kiện để thực hiện giao dịch, còn những người khác như bác sĩ, công an, giáo viên… bận làm việc trong giờ hành chính lại không được tạo điều kiện giao dịch? Nếu pháp luật cứ bó hẹp những trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì dễ dẫn đến những bất bình đẳng… Bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng đa số các CCV đều có năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp để tự thẩm định trường hợp nào có thể công chứng ngoài trụ sở. Vấn đề là luật pháp phải có cơ chế để cả CCV lẫn khách hàng dễ dàng thực hiện việc này. CCV NGUYỄN THANH TÚ, Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú, Hà Nội Có thể đến nhà lấy chữ ký Phương châm làm việc của văn phòng chúng tôi là tận tình phục vụ, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho các giao dịch của khách hàng. Do vậy, tôi tán thành việc tạo thuận tiện cho người dân được công chứng ngoài trụ sở. Trong những trường hợp như thế, CCV có thể đến tận nơi lấy chữ ký, sau đó mang văn bản về kiểm tra tính hợp pháp rồi mới công chứng. CCV NGUYỄN VŨ MINH NGUYỆT, Trưởng Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt, Đà Nẵng Phải tính cả trường hợp bất khả kháng Rất nhiều người đã hỏi tôi có công chứng 24/24 giờ không. Thật ra, 24H chỉ là tên văn phòng công chứng của tôi. Từ khi thành lập đến giờ, tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về địa điểm, thời gian công chứng. Cá nhân tôi cũng nhận thấy các quy định của Luật Công chứng còn cứng nhắc, chưa sát thực tế. Những trường hợp được xem là có lý do chính đáng để không phải đến trụ sở cơ quan công chứng cần được hướng dẫn cụ thể hơn, trong đó phải tính cả những trường hợp bất khả kháng. Đơn cử, đã hết giờ làm việc buổi chiều nhưng vẫn còn nhiều khách hàng ngồi đợi. Không thể để họ ra về nhưng nếu công chứng thì tôi có bị xem là vi phạm giờ công chứng không? Có trường hợp chủ doanh nghiệp hằng ngày cần công chứng cả chục văn bản giao dịch. Chẳng lẽ cứ mỗi văn bản lại phải đến văn phòng trong khi ông ấy rất bận bịu?... Rõ ràng luật trên cần được xem xét lại để các CCV có thể dễ dàng công chứng tại nơi mà khách hàng yêu cầu. CCV NGUYỄN GIANG ĐÀO, Trưởng Văn phòng công chứng 24H, Cần Thơ GIA TUỆ ghi