Cộng lùi để xác định tỉ lệ nhiều thương tật

Cụ thể, với việc gãy xương mũi 25%, sẹo ngực do bỏng 20%, viêm xoang hàm hai bên 15%..., em bị thương tật 66,83%. Vậy tỉ lệ thương tật có được xác định là số lẻ hay không? Tại sao phải cộng lùi?

Lê Trọng Nghi (Khu phố 5, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM)

Ông PHAN VĂN HIẾU, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM, trả lời: Trong cách xác định tỉ lệ thương tật hiện nay, có nơi sử dụng số lẻ, có nơi dùng số chẵn bằng cách làm tròn số (lên hoặc xuống). Ví dụ: 66,83% được làm tròn thành 67%; 66,42% được làm tròn thành 66%... Như vậy, số lẻ hay chẵn đều được.

Cộng lùi là cách tính dựa theo tỉ lệ tình trạng sức khỏe giảm dần sau những lần bị thương tật. Theo điểm 5 Mục III Thông tư liên bộ số 32 ngày 27-11-1985 của Bộ Y tế - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đối với trường hợp một người bị nhiều vết thương hỗn hợp thì định tỉ lệ riêng cho từng di chứng, cuối cùng áp dụng phương pháp cộng lùi để tính tỉ lệ chung của các vết thương rồi mới xếp vào hạng. Phương pháp cộng thẳng có thể được vận dụng trong những trường hợp có nhiều vết thương ở các bộ phận có tính chất hiệp đồng chức năng như hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai. Tuy nhiên, phương pháp cộng lùi mới là phổ biến. Dù cộng thẳng hay cộng lùi vẫn phải bảo đảm nguyên tắc tỉ lệ chung không được vượt quá mốc tỉ lệ 100% của toàn cơ thể hoặc tỉ lệ mốc tối đa của từng bộ phận…

Trong trường hợp cụ thể của bé Hào Anh, thương tật cao nhất của em là 25% (so với cơ thể khỏe mạnh ban đầu là 100%). Cộng với tỉ lệ thương tật cao nhì là 20% so với ban đầu 100% (thực tế lúc này cơ thể chỉ còn khỏe mạnh là 75%) thì tỉ lệ 20% này đối với 75% chỉ còn 15%. Lúc này, tổng cộng hai lần bị thương tật là 40% nên cơ thể chỉ còn khỏe mạnh 60%. Lần thứ ba thương tật là 15% so với ban đầu 100% (nhưng thực tế lúc này cơ thể khỏe mạnh chỉ còn 60%) nên tỉ lệ 15% này đối với 60% chỉ còn 9%...

Tính theo phương pháp này thì tất cả các thương tật của em Hào Anh có tỉ lệ là 66,83% (hoặc có thể làm tròn là 67%).

