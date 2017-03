Công nhân "chê" nhà chung cư

Khó từ việc gửi xe, công nhân chê chung cư - Ảnh: T.H



Theo Hải Bình (TNO)



Khu nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, xây dựng cho công nhân ngoại tỉnh làm việc trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long đi vào hoạt động đã hai năm.Nhưng tâm lý háo hức được ở trong ngôi nhà mới giờ đã không còn, nhiều công nhân dọn về chung cư ở chưa được bao lâu lại muốn quay về “nhà ổ chuột”, khiến cho nhiều khu nhà mới xây vẫn còn phòng bỏ trống.Lê Thị Ngân, công nhân công ty Hoya cho hay, mỗi phòng được thiết kế cho 6 người ở, nhưng đến nay hiếm phòng ở đủ người.Theo nữ công nhân này, giá thuê phòng trọ 150.000 đồng/tháng trong chung cư là khá hợp lý, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, hằng ngày có người làm vệ sinh, bảo vệ đi tuần thường xuyên nên không sợ mất trộm, cũng không có tệ nạn xã hội...Tuy nhiên, lý do khiến nhiều người bỏ ra ngoài thuê nhà ở chỉ vì nội quy quá cứng nhắc.“Hồi đầu phòng mình cũng kín giường, giờ chỉ còn lại 5 người, có phòng chỉ 1-2 người ở. Vì ở trong này nói đúng ra là mất tự do. Từ ngày chuyển vào ở chung cư mình mất hẳn bạn bè. Ai đến cũng phải xuất trình giấy tờ, nếu là nam giới tuyệt đối không được vào phòng nên người ta ngại chẳng ai muốn đến chơi. Sống trong chung cư không được giao lưu với bên ngoài, mình cảm thấy gần như bị cô lập”, một người nói.Theo phản ánh của nhiều công nhân, gây bức xúc có khi là chuyện tưởng như rất nhỏ như gửi xe. “Bảo vệ chỉ cho lấy xe và gửi trước giờ đi làm và sau giờ tan ca. Những giờ khác trong ngày có muốn lấy xe cũng đành chịu vì cửa nhà xe khóa chặt. Ngoài giờ đi làm, công nhân còn phải đi học, đi chợ, hoặc có việc riêng, có khi còn phải đi làm theo ca, kíp, giờ giấc thay đổi liên tục, vì không gửi hoặc lấy được xe nên nhiều khi đành phải ngủ nhờ bạn bè ở trọ bên ngoài... Đấy là chưa kể, nếu có bạn bè đến chơi không có chỗ gửi xe cũng rất bất tiện”, Vũ Thị Hồng Hiệp, công nhân công ty TNHH Nissei phàn nàn.Từng sống trong chung cư công nhân, nay đã chuyển ra thuê nhà trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Minh Tuấn, công nhân công ty Canon bộc bạch: “Ở nhà trọ bên ngoài chật chội, thiến thốn đủ thứ nhưng được tự do. Là công nhân xa nhà, thiếu tình cảm, nhưng ở trong chung cư, muốn mời bạn ăn một bữa cơm hoặc phải ra quán, hoặc phải bê cơm từ tầng 5 xuống tầng 2 ăn trong phòng khách dưới sự giám sát của bảo vệ nên rất bất tiện. Ngoài ra, công nhân mỗi ngày làm từ 8-12 tiếng ở nhà máy đã mệt lắm rồi, về đến chung cư lại bị bảo vệ “quản lý”, sống không thoải mái như vậy mệt mỏi lắm”.Mỗi khu nhà gồm 5 tầng, phòng ốc hiện đại nhưng lại thiếu các điều kiện thiết yếu cho công nhân. “Tầng 1 chỉ thấy quán nhậu, nhà hàng, quán cà phê... trong khi lương công nhân 1,5 triệu/tháng, tằn tiện lắm mới đủ ăn, làm gì có tiền ngồi quán. Nhà nước đã xây nhà ở cho công nhân thì cũng nên quan tâm đến đời sống tinh thần, đặc biệt là việc giao lưu tình cảm của công nhân... Ở đây, ngoài hình thức giải trí duy nhất là xem ti vi, bọn mình chỉ còn biết... ngủ vùi cho quên thời gian”, Vũ Thị Hồng Hiệp nói.Được biết, những bất cập ở khu chung cư đã được công nhân gửi đến công đoàn các công ty, nhưng đến nay chưa được giải quyết thấu đáo. Theo các công nhân, nếu như Ban quản lý khu nhà bớt cứng nhắc, thay đổi cách quản lý để mềm dẻo hơn, chắc chắn sẽ không có cảnh công nhân “chê” ở chung cư như hiện tại.