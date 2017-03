Công nhân hết hơi vì… tăng ca

Theo Điều 69 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Điều 5 Nghị định số 109/2002 sửa đổi, bổ sung về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng không quá bốn giờ/ngày, 200 giờ /năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ/năm. Theo đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu như dệt, may, da , giày, chế biến thủy sản nếu phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất hoặc do tính chất thời vụ sản xuất… thì được làm thêm đến 300 giờ/năm nhưng phải tuân thủ các quy định như: phải thỏa thuận với người lao động; thời gian làm việc từ 10 tiếng trở lên phải bố trí cho người lao động nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc; trong bảy ngày liên tục người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục…