Công nhân kiệt sức với bữa ăn 5.000 đồng

Suất ăn của công nhân được các công ty chi 8.000-10.000 đồng nhưng nhiều nơi khi qua nhà thầu và các chi phí trung gian nên công nhân chỉ được ăn 4.000-5.000 đồng. Chất lượng bữa ăn rất nghèo nàn, ngay cả rau xanh cũng không đủ, đó là kết quả khảo sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương.

Một bữa ăn của công nhân tại nhà trọ - Ảnh: Ngân Hà

Khảo sát cho thấy chất lượng dinh dưỡng của mỗi khẩu phần ăn không đủ tái tạo sức lao động, trong khi đó công nhân phải thường xuyên tăng ca.

Cơm công nhân ngày càng đạm bạc

Chiều 11-3, ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, cho rằng: “Hiện nay vấn đề chất lượng đối với khẩu phần ăn cho công nhân đang ở mức báo động. Qua nhiều năm theo đoàn giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tôi thấy suất ăn của công nhân hiện nay rất nghèo nàn. Nhiều công ty có suất ăn 8.000 đồng nhưng khi nhà bếp chi tiền nhân công, tiền hoa hồng... thì suất ăn chỉ còn dưới 5.000 đồng. Trong khi đó, công nhân một ngày đâu chỉ làm việc tám giờ mà còn thường xuyên tăng ca. Suất ăn không đủ chất dẫn đến công nhân không đủ sức làm việc”.

Gần 59% Là tỉ lệ cơ sở cung cấp khẩu phần ăn chưa hợp lý như khuyến nghị quốc gia về dinh dưỡng. Đây là kết quả khảo sát tại 58 cơ sở của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương. Trong đó, thiếu năng lượng có 16 cơ sở, thiếu đạm có 9 cơ sở, thiếu béo có 9 cơ sở và 100% cơ sở thiếu rau xanh, củ quả trong khẩu phần ăn...

Theo ông Sơn, Bình Dương hiện có khoảng 500.000 công nhân, nếu vấn đề về sức khỏe của công nhân không được quan tâm, kiểm soát đúng mức sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ đáng lo ngại.

Giá tiền một suất ăn của công nhân phải chịu chi phối của các khoản như thuế VAT, nhân công, vận chuyển, bảo hiểm... Điều đáng nói là nhà ăn còn bớt xén do phải chi hoa hồng giao tiếp (chi phần trăm trên khẩu phần ăn của công nhân) cho người trong công ty để có hợp đồng cung cấp suất ăn.

Kết quả khảo sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương cho thấy có tới 65,52% cơ sở phải chi hoa hồng kiểu này.

Giá nấu ăn vào thời điểm khảo sát trung bình là 9.400 đồng/suất, tuy nhiên có tới 91,38% cơ sở cho rằng có thể nhận nấu ăn với mức 7.000-8.000 đồng/suất trong thời điểm hiện tại nhưng không đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Cũng theo khảo sát này, trên thực tế một số cơ sở hiện nay chỉ nấu ăn với giá 4.000-6.000 đồng/suất, không đảm bảo dinh dưỡng cho công nhân.

Có nơi chỉ còn ăn 4.000-5.000 đồng/bữa

Đợt khảo sát cho thấy với tình hình cung cấp suất ăn như hiện nay, số cơ sở cung cấp thức ăn thiếu đạm sẽ không dừng ở mức 15,52%. Vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn cũng rất thấp nên nguy cơ thiếu chất này ở công nhân rất cao.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương, đa số cơ sở nấu ăn cho công nhân đều mua thịt có nguồn gốc thịt đông lạnh nhập khẩu. Trong khi đó, hơn một nửa số cơ sở thực hiện chế độ lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, chiếm 58,6%. Vấn đề này sẽ gây khó khăn cho việc tìm nguyên nhân phục vụ công tác điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Theo một cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, điều đáng chú ý là rất nhiều doanh nghiệp thiếu hẳn rau xanh.

Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Green River Wood and Lumber (xã An Phú, Thuận An) để giải quyết kiến nghị của hàng trăm công nhân liên quan đến chất lượng bữa ăn. Công nhân phản ảnh mỗi bữa ăn được chi 8.000 đồng/người. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức cho người ở ngoài đấu thầu nấu ăn, do đó thực chất mỗi bữa ăn của công nhân chỉ còn 4.000-5.000 đồng/người. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, nhà thầu cho biết họ phải chi 10% tiền thuế, tiền công phục vụ, vận chuyển, tiền lãi...

Theo ông Nguyễn Văn Khương - phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đang chi tiền ăn cho công nhân dưới 10.000 đồng/bữa, có doanh nghiệp chỉ chi 6.000 đồng/bữa. Điều đáng nói là từ sau tết, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm có xu hướng tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

Theo ANH THOA (TTO)