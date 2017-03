Công nhân ngừng việc

Tết năm nay công ty thưởng thêm lương tháng 13, nhưng bị trừ vào các ngày nghỉ trong năm, đi làm trễ, xin nghỉ tăng ca cũng bị trừ 150.000 đồng... Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện công ty vẫn chưa giải quyết yêu cầu của người lao động do phải xin ý kiến từ công ty mẹ ở Đài Loan.



Cũng hôm qua, khoảng 100 công nhân Công ty Blue-Gate ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (Long An) ngừng việc vì cho rằng mức lương mới mà công ty áp dụng chỉ 1,2 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác.





Theo N.HẬU - V.TR. - H.TRÍ (TTO)