Công nhân nhập viện do điều kiện làm việc xấu

Ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết trong năm 2010, các bệnh viện trong tỉnh tiếp nhận hơn 20 vụ công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm. Qua xét nghiệm và điều tra, khoảng 80% công nhân nhập viện không phải do ngộ độc thức ăn.

Theo ông Liêm, nguyên nhân công nhân nhập viện do làm việc trong điều kiện môi trường không tốt, nơi làm việc không đủ thoáng khí, sạch sẽ. Đồng thời, các doanh nghiệp luôn tăng giờ, tăng ca trong khi không tăng lương làm cho công nhân không thể bồi bổ sức khỏe.



