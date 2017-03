Công nhân 'sốc' khi nhận thông báo cho nghỉ việc vì... hỏa hoạn

Sáng 9-11, hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Yupoong Việt Nam, đóng tại KCN Loteco (thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã tập trung trước cổng công ty với mong muốn được nghe lãnh đạo công ty giải thích rõ hơn về việc thông báo sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động do bị hỏa hoạn. Tuy nhiên, mong muốn trên của công nhân đã không được đáp ứng.



Công nhân kéo đến đề nghị gặp lãnh đạo công ty nhưng không được gặp. Ảnh: TIẾN DŨNG

Trước đó, ngày 7-11, Công ty TNHH Yupoong Việt Nam bất ngờ dán thông báo ở trước cổng với nội dung: “Vào ngày 21-9 công ty gặp hỏa hoạn, toàn bộ xưởng 1 bị thiêu rụi hoàn toàn, công ty không thể sản xuất ra thành phẩm tại xưởng 2 do máy móc hai bên hoàn toàn khác biệt. Hiện công ty đang làm việc với công an PCCC và bảo hiểm, thời gian bồi thường mất khoảng một năm. Vì vậy công ty quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tất cả công nhân đang nghỉ việc ở nhà. Lý do chấm dứt là công ty bị hỏa hoạn”.



Công nhân đã "sốc" khi đọc thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty. Ảnh: TIẾN DŨNG

Biết tin này, công nhân đã bị “sốc” và sáng nay đã kéo đến công ty để tìm hiểu rõ nhưng không được đáp ứng.

Theo các công nhân, từ ngày 21-9, Công ty Yupoong gặp hỏa hoạn thì họ đã tạm thời được nghỉ việc ở nhà để công ty khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ công ty gửi đến tận tay cả. Chỉ biết được tin này do được mấy người vẫn được đi làm báo lại. Đến công ty hỏi thì chẳng ai giải thích gì mà họ chỉ kêu đến xong đưa cho lá đơn xin thôi việc, kêu chúng tôi tự viết rồi ký vào. Hiện chúng tôi đang rất hoang mang vì công ty ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng quá đột ngột” - chị Nguyễn Thị Phương cho biết.



Công nhân thẫn thờ sau khi đọc thông báo. Ảnh: TIẾN DŨNG

Về phản ánh của công nhân, chúng tôi đã liên hệ với Công ty TNHH Yupoong Việt Nam để trao đổi thêm thông tin nhưng đại diện công ty này cho biết hiện lãnh đạo đang họp bàn để giải quyết vụ việc nên đề nghị PV gặp sau.