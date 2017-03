Công nhân Sunjade vẫn ngừng làm việc

Như PV đã thông tin, ngày 14.10 trên 1.000 công nhân của này (đóng tại khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa) đã ngừng việc do bữa ăn trưa không bảo đảm, thậm chí trong cơm có cả… giun. Ngay sau vụ việc, các cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã có buổi làm việc với doanh nghiệp này và được phía Công ty Sunjade hứa sẽ giải quyết một số kiến nghị của người lao động.



Tuy nhiên, từ sáng 18.10, toàn bộ khoảng 8.000 công nhân vẫn đến công ty nhưng không chấp nhận trở lại làm việc. Đến hôm qua, 19.10, tình trạng này vẫn tiếp diễn.



Theo một số công nhân, nguyên nhân là do công ty trả lương quá thấp, không đủ để đảm bảo cho điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Mức lương 1.112.000 đồng/tháng, theo công nhân là quá thấp so với các doanh nghiệp xung quanh. Họ đề nghị công ty tăng lương lên khoảng 1.500.000 đồng/tháng và phải được thông báo bằng văn bản cụ thể thì mới trở lại làm việc.





Theo Ngọc Minh (TNO)