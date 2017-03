Công nhân vây nhà máy vì bị nợ lương và bảo hiểm

Theo đó, hiện công ty đang nợ tiền của 72 công nhân (đã nghỉ việc vì nhà máy ngừng sản xuất).

Chiều 14-8, ông Mai Hồng, Trưởng điều hành nhà máy đại diện cho Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành (gọi tắt là công ty), cho biết do tình hình kinh tế khó khăn nên thời gian qua nhà máy của công ty buộc phải ngừng sản xuất. Nhiều công nhân đã xin nghỉ việc để tìm chỗ làm mới. Tuy nhiên, do sai sót trong việc chốt tiền đóng bảo hiểm nên hiện nay các công nhân chưa được trả sổ bảo hiểm. Ngoài ra, hiện công ty còn nợ tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thâm niên của công nhân. “Thực tế thì công ty đã đóng tiền bảo hiểm đến năm 2011 và hiện còn nợ bảo hiểm một năm rưỡi. Nhưng công ty bảo hiểm lại chốt sổ năm 2008 nên công nhân nghĩ rằng công ty chưa đóng bảo hiểm cho họ tới năm 2011, do vậy họ đến đòi hỏi quyền lợi và yêu cầu trả sổ” - ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, công ty đã làm việc với công nhân trên và cam kết trong tuần tới lãnh đạo công ty từ TP.HCM sẽ ra Đà Nẵng để giải quyết.

L.PHI