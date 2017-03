Công sở đầu năm không còn không khí tết

Sau chín ngày nghỉ tết Nguyên đán, hôm qua (15-2), công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước trên cả nước bước vào ngày làm việc đầu tiên.

TP.HCM: Nghiêm túc như ngày thường

Tại trụ sở UBND phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), chiều 15-2 các cán bộ của phường Bến Nghé đều có mặt đông đủ và làm việc nghiêm túc. Tại hàng ghế ngồi chờ có khoảng bốn, năm người dân đang chờ cán bộ gọi đến tên mình để lấy kết quả sao y, chứng thực và cứ người này đi thì có người khác đến liên tục. Một cán bộ phường Bến Nghé cho biết: “Từ sáng đến giờ có khoảng 30 người dân đến thực hiện sao y và chứng thực chữ ký. Nhìn chung hôm nay vắng hơn bình thường nhưng so với ngày đầu làm việc của năm trước thì đông hơn”.

Lúc 14 giờ 10, không khí làm việc ở UBND quận 10 khá tất bật. Ông Huỳnh Thanh Nhã, cán bộ hộ tịch UBND quận 10, thông tin: “Từ sáng giờ chúng tôi tiếp nhận hơn 60 hồ sơ trích lục khai sinh và các thủ tục khác. Tuy hôm nay không nhiều hơn bình thường nhưng cũng không quá vắng. Ngày xưa người dân còn tránh đi làm thủ tục hành chính vào đầu năm nhưng giờ đa phần họ không thế nữa, hễ có việc thì đi làm”.

Tại trụ sở UBND phường 10 (quận Tân Bình) có phần nhộn nhịp hơn, vì người dân đến liên hệ đông. Ông Ngô Thành Vân bộc bạch: “Thẻ BHYT của tôi hưởng 100% nhưng vừa rồi tôi bị bệnh, bệnh viện lại thu phí rất cao. Tôi thắc mắc nhưng bệnh viện giải thích không rõ nên tôi chờ UBND phường làm việc lại để chạy lên hỏi cho rõ hơn. Cán bộ phường nhiệt tình và giải quyết rất nhanh”.





Bộ phận làm hộ chiếu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Hà Nội tiếp nhận lượng người đến làm hộ chiếu đông gấp rưỡi ngày thường. Ảnh: TRỌNG PHÚ

UBND phường 5, quận Phú Nhuận ngày thường tấp nập người đến làm việc nhưng hôm nay số người đến rất ít. Tính ra số lượng cán bộ, viên chức trong phòng còn đông hơn số người dân. Anh Trần Trọng Nghĩa cho biết: “Tôi đến làm thủ tục chứng thực giấy tờ hộ khẩu, giấy khai sinh. Hiện nay tôi đang công tác tại Đà Nẵng, cần gấp giấy tờ để sáng mai bay cho kịp giờ làm. Tôi chỉ mất 10 phút là hoàn thành thủ tục giấy tờ. Đầu năm như thế là may mắn!”.

Bà Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch UBND phường 3, quận Phú Nhuận, chia sẻ: “7 giờ 30 sáng nay, tất cả cán bộ, công chức phường có mặt đầy đủ cùng lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố… dự lễ chào cờ rồi họp mặt mừng năm mới. Tất cả diễn ra trong vòng 15 phút rồi mọi người trở lại với nhịp điệu bình thường để giải quyết công việc còn đọng lại sau thời gian dài nghỉ tết”.

Công sở Hà Nội: Nơi đông đúc, chỗ đìu hiu

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm 15-2, các cơ quan, công sở đều mở cửa làm việc như ngày bình thường. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp vẫn chưa đến đăng ký làm thủ tục nhiều. Riêng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (PA72, Công an TP Hà Nội) thì người dân đến đăng ký làm hộ chiếu đông gấp 1,5 lần so với ngày thường. “Ngày thường phòng giải quyết thủ tục khoảng 300 trường hợp nhưng từ sáng đến giờ đã giải quyết cho hơn 400 trường hợp, đông hơn gấp rưỡi. Chúng tôi đã bố trí sáu cửa tiếp nhận, đảm bảo mọi công dân đến làm thủ tục đều được giải quyết hồ sơ” - Đại tá Lê Mạnh Tú, Trưởng phòng PA72 Công an TP Hà Nội, cho biết.

Trái lại, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị như Sở KH&ĐT TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội lại khá vắng, dù cán bộ, công chức đều có mặt đầy đủ. Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết: “Vào 7 giờ 45 phút, lãnh đạo Cục đã tổ chức họp trực tuyến với 31 đầu cầu chi cục trên toàn địa bàn. Sau khi làm lễ chào cờ, chúc tết, Cục đã triển khai kế hoạch công việc ngay. Đến 8 giờ 30 thì cuộc họp trực tuyến kết thúc, các đơn vị của Cục bắt tay vào việc như bình thường”.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, trong ngày làm việc đầu tiên, bộ phận một cửa, giải quyết thủ tục hành chính của Cục đã tiếp nhận hơn 300 trường hợp đến làm thủ tục. Tất cả khách hàng đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, đúng quy định. Còn Sở KH&ĐT TP Hà Nội ngày đầu làm việc chỉ tiếp nhận hồ sơ đầu vào 87 trường hợp, trả kết quả 53 trường hợp.