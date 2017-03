Co.op Mart tẩy chay bột ngọt Vedan

Hôm qua (5-8), theo chỉ đạo của Sài Gòn Co.op, tất cả siêu thị Co.op Mart trên cả nước lần lượt rút hết hàng của Vedan ra khỏi quầy và không kinh doanh bột ngọt, hạt nêm của công ty này. Đồng thời, Saigon Co.op cũng buộc Công ty Vedan phải có biện pháp thu hồi sản phẩm cho đến khi khắc phục xong sự cố và giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho bà con nông dân.

Tại TP.HCM: Vedan không tiêu thụ được ở nhiều siêu thị

Theo ghi nhận của PV, không chỉ có Co.op Mart, các siêu thị khác như Maximark Cộng Hòa, Citimart Lê Thánh Tôn, Starmart (Siêu thị Bình Dân cũ)… cũng ít bán bột ngọt Vedan. Trên các quầy hàng, nhãn hiệu này chiếm vị trí khá khiêm tốn so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác. Tại Citimart Lê Thánh Tôn, PV đứng gần nửa tiếng vẫn không thấy khách hàng nào chọn mua bột ngọt Vedan.

Tương tự, bột ngọt Vedan cũng không còn xuất hiện tại quầy trưng bày của hệ thống Siêu thị Big C. Tuy nhiên, theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, siêu thị này đang nghe ngóng các động thái và chưa thể công bố quyết định cuối cùng.

Tại Siêu thị Starmart (TP.HCM), nhiều bà nội trợ không chọn bột ngọt Vedan. Ảnh: MH

Theo bà Trang, vào năm 2008 siêu thị này đã từng ngưng bán sản phẩm của Vedan khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thời điểm đó, chỉ có Siêu thị Big C ngừng bán. Sáu tháng sau, Big C quyết định bán lại sản phẩm này với lý do Vedan cam kết trang bị các cơ sở đảm bảo về môi trường theo pháp luật Việt Nam. Hơn nữa, việc bán lại của Big C cũng nhằm để Vedan có thể trang trải tài chính lo cho người lao động... Tuy nhiên, khi bán trở lại thì mức tiêu thụ sản phẩm của Vedan cũng rất thấp.

Tại Siêu thị Starmart, chị Ngô Hoàng Hoa (nhà ở gần siêu thị này) khẳng định: “Chẳng có lý do gì để tôi phải mua sản phẩm của một công ty đã gây ô nhiễm môi trường trong khi những sản phẩm cùng loại khác có giá cả, chất lượng ngang ngửa”.

Bà Nguyễn Thị Thi đang chọn mua bột nêm tại Siêu thị Co.op Mart Thắng Lợi tỏ vẻ bức xúc khi nghe hỏi có chọn mua sản phẩm của Vedan không: “Họ đã ngang nhiên tàn phá môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng chục ngàn đồng bào thì tại sao tôi phải sử dụng sản phẩm của họ? Có cho không tôi cũng không thèm chứ nói gì đến việc bỏ tiền ra mua!”.

Nhiều chợ ở TP.HCM cũng “nói không” với Vedan. Trong 10 tiệm tạp hóa tại chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình) thì có đến chín tiệm không bán bột ngọt Vedan. Theo lời chủ tiệm Cô Thắng (số 1) thì người tiêu dùng ưng mua sản phẩm nào thì tiệm bán sản phẩm ấy. Lâu rồi tiệm này không lấy hàng của Vedan vì hàng bán rất chậm, thậm chí không có người mua.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám (cũng ở quận Tân Bình), ông Trần Đồng, chủ sạp C9 C10, nói: “Tụi tôi tẩy chay Vedan vì họ gây ô nhiễm môi trường lại còn không chịu bồi thường”.

Tại chợ Bình Tây (quận 6), có đến 18/20 tiệm tạp hóa không bán bột ngọt Vedan. Một chủ tiệm giải thích: “Trong 10 người thì chỉ có một người hỏi mua bột ngọt Vedan. Tôi không thể lấy hàng để ngó cho vui!”.

Tại Cần Thơ: Rất ít hàng của Vedan

Theo ông Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Cần Thơ, hiện siêu thị đã thu gom các sản phẩm của Vedan để lưu kho và chuyển giao về TP.HCM. “Trước khi có chỉ đạo rút hàng thì nhãn hàng Vedan cũng bán rất chậm so với các sản phẩm cùng loại của các công ty khác” - ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc điều hành Vinatex Cần Thơ, cũng cho biết trung tâm thương mại này bán rất ít hàng của Vedan và chủ yếu là giải quyết số hàng tồn.

Các chợ nằm trong các quận nội ô của TP Cần Thơ như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy cũng không bày bán nhiều bột ngọt Vedan.

Tại Đà Nẵng: Chỉ bán lấy có

Theo nhiều tiểu thương ở một số chợ như chợ Hàn, chợ Cồn..., vốn dĩ người miền Trung không ưa chuộng sản phẩm Vedan nên sức tiêu thụ của sản phẩm này rất thấp. Chị Dung, một tiểu thương chợ Cồn, cho biết dù chưa dừng bán hẳn nhưng quầy hàng của chị cũng không trưng bày sản phẩm Vedan. Chỉ có một ít gói để dưới đáy túi, nếu khách hàng nào hỏi thì mới lấy ra…

