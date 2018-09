CSGT có được dừng xe trên cao tốc?

Nên theo dõi camera trên cao tốc để phạt nguội Đại tá Trần Sơn, nguyên Phó phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), cũng đặt ra vấn đề rằng các tuyến cao tốc hiện nay đều cho phép các phương tiện chạy với tốc độ tối đa có thể lên tới 100-120 km/giờ. Do phương tiện lưu thông tốc độ cao, để dừng xe là rất khó nên các biện pháp xử lý khác như qua hình ảnh, phạt nguội thường được áp dụng. Tại các tuyến cao tốc hiện nay đều có gắn các camera để giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của lái xe, bao gồm: giám sát phương tiện chạy quá tốc độ cho phép; chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu tín hiệu và chấp hành quy định về làn, lề đường. Còn theo luật sư Trương Quốc Hòe, cơ quan có thẩm quyền nên theo dõi camera để làm cơ sở xử lý đối với các chủ phương tiện vi phạm khi đã rời khỏi đường cao tốc. Phương pháp này vừa đảm bảo xử lý kịp thời các vi phạm, vừa đảm bảo an toàn giao thông cho chính chủ phương tiện vi phạm và những người xung quanh.