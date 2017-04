CSGT có nên trấn áp người vi phạm chống đối?

• Ngày 8-4-2017, Đội CSGT Cát Lái (PC67, Công an TP.HCM) phát hiện NHPh (38 tuổi, trú quận 5) điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe xử lý. Tuy nhiên, Ph. không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì và có biểu hiện say xỉn nên công an đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Liên tục trong gần một giờ đồng hồ, Ph. văng tục to tiếng và xô đẩy một CSGT. Thấy Ph. thiếu hợp tác, Trung tá Bùi Minh Phước, Đội phó CSGT Cát Lái, đã tới khuyên can thì Ph. lao tới đánh. Công an quận 2 sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ph. để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. • Ngày 13-10-2016, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (PC67 Hà Nội) phát hiện NTT (26 tuổi, trú quận Hoàng Mai) không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, T. không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, một chiến sĩ CSGT khác tiếp tục dừng xe kiểm tra nhưng nam thanh niên này vẫn không chấp hành mà nhấn ga đâm thẳng vào người chiến sĩ CSGT. Lúc này, cả CSGT và nam thanh niên này cùng ngã xuống đường, bất ngờ nam thanh niên vùng dậy dùng tay đấm liên tiếp vào mặt chiến sĩ CSGT. Hậu quả, chiến sĩ CSGT bị gãy hai răng cửa, mất rất nhiều máu. Ngay sau đó, T. bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.