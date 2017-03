CSGT phải nói lời ‘cám ơn’

Trưng dụng phương tiện phải có quyết định của bộ trưởng Bộ Công an Đáng chú ý, Thông tư 01/2016 của Bộ Công an cho phép CSGT được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật. Trước hàng loạt băn khoăn về quyền trưng dụng của CSGT, ngày 4-2, Bộ Công an đã có công văn gửi giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm giải thích rõ hơn nội dung này. Công văn khẳng định việc trưng dụng phương tiện phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, tức CSGT chỉ được thực hiện quyền trưng dụng phương tiện, thiết bị khi có quyết định của bộ trưởng Bộ Công an.