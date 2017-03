Cư dân ở ‘Chung cư bị cắt nước’ bị nhắn tin đe dọa

Thời gian qua những người phản đối ban quản lý (BQL) chung cư tăng phí, chậm tổ chức bầu BQT (xem thêm “Bị ban quản lý cắt nước, dân chung cư khốn khổ”, Pháp Luật TP.HCM ngày 23-6) liên tục bị nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Thậm chí có người bị hành hung.

Ông TTH (block B3 chung cư) lo lắng sau khi ông cùng nhiều hộ dân lên tiếng phản ánh các vấn đề của chung cư, vợ chồng ông nhận được nhiều tin nhắn đe dọa với nội dung ngăn cản không cho phản ánh nữa. Ngoài tin nhắn đe dọa, ông còn bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường đánh gãy răng, rách miệng phải vào bệnh viện điều trị.

“Vợ tôi cũng bị nhắn tin đe dọa tạt acid nên bây giờ rất hoang mang. Trước đây, vợ tôi có thể tự chạy xe đi làm nhưng giờ không dám đi một mình nữa mà nhờ bạn chở đi hoặc đi bằng taxi. Công việc đi lại nhiều mà đi taxi như vậy rất tốn kém, cộng với tinh thần lúc nào cũng lo sợ nên sức khỏe bị giảm sút. Tôi mong công an sớm xử lý dứt điểm sự việc để gia đình tôi an tâm sinh sống” - ông H. cho biết.

Ngoài ông H. còn nhiều trường hợp nhận được tin nhắn đe dọa khi tham gia phản ánh các vụ việc ở chung cư.

Ông Lê Hồng Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo trì và Quản lý chung cư Era Town, cho biết: “BQL cũng đã nhận được phản ánh của người dân. Vì vụ việc không thuộc sự giải quyết của BQL nên đã có đơn gửi công an phường để điều tra xử lý. Trong quá trình công an giải quyết, phía BQL cũng tích cực hợp tác nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân. Việc một số người dân cho rằng những số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa xuất phát từ người của BQL thì tôi khẳng định là hoàn toàn không có. BQL không dính dáng gì đến những tin nhắn nêu trên”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Châu, Trưởng Công an phường Phú Mỹ (quận 7), cho biết công an phường cũng nhận được phản ánh của người dân về tình trạng bị nhắn tin đe dọa. Sau khi tiếp nhận thì phường đã lập hồ sơ chuyển lên công an quận để điều tra theo thẩm quyền. Về phía phường thì cũng theo dõi để nắm tình hình chứ thật sự rất khó để xác định được những đối tượng nhắn tin là ai. Vì đa số tin nhắn đều xuất phát từ SIM rác.

Theo một cán bộ Công an quận 7, hiện nay công an quận đã mời ông H. lên lấy lời khai ban đầu. Khi nào có kết quả điều tra sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.