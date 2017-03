Cụ già trúng độc đắc thành... tỉ phú không tiền?

Được “chi” 700.000 đồng/tuần tiền cơm nước

Giữa tháng 6-2010, chúng tôi quay lại nhà cụ Nguyễn Văn Hết, 97 tuổi, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TPHCM. Còn nhớ khi cụ mới trúng số cuối tháng 2-2010, con hẻm này nhộn nhịp hẳn lên.



Cụ trúng số hôm trước, mấy ngày sau đã thấy con cháu nườm nượp kéo về nhận họ hàng, rơm rớm kể chuyện ngày xưa. Hàng xóm cũng được một phen nháo nhào lo chuyện an ninh khi trong hẻm bỗng nhiên có tỉ phú.



Ngôi nhà tình thương của cụ được sửa sang thoáng mát hơn, nhưng kỷ vật thời nghèo khổ là chiếc ti vi trắng đen cũ kỹ vẫn được ông cụ giữ gìn cẩn thận.



Trong nhà có nhiều vật dụng hơn nhưng cụ Hết vẫn giữ kỹ chiếc TV đen trắng

Chúng tôi đến nhà cùng lúc chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (cháu cụ Hết) đang chuẩn bị cơm trưa. “Nào giờ chồng con đùm đề không lo cho ông cụ được. Bây giờ con lớn rồi nên tôi về đây chăm sóc cho ông bà”, chị Oanh tâm sự.



Trong nhà còn có hai người cháu tỉ phú vừa từ Long An đến chơi. Thấy chúng tôi hỏi han chuyện trúng số, hai người cháu cao giọng: “Trúng số gì? Tỉ phú gì? Tiền thì nhiều mà bây giờ phải sống cảnh tiền cấp gạo đong?”.



Nhìn vẻ ngơ ngác của chúng tôi, chị Oanh tiếp lời: “Tiền lãi ngân hàng mỗi tháng mười mấy triệu đồng, vậy mà mỗi tuần cô Liễu chỉ đưa tôi 700.000 đồng đi chợ cơm nước cho ông bà lão. Nhiều lúc đi chợ thâm hụt tôi phải bỏ tiền túi ra. Ông cụ lại hay mua vé số nên nhiều lúc đi mượn tiền hàng xóm. Vậy nên mới bị gọi là tỉ phú không tiền”.



Chỉ còn 2 tỉ đồng!



Ông Cao Hoàng Khương, Phó chủ tịch UBND phường 5, quận 11, cho biết: “Số tiền trúng số do cụ Hết đứng tên. Sau đó, con cháu và họ hàng đến xin mỗi người một ít. Do cụ Hết không còn minh mẫn nên chính quyền địa phương và các đoàn thể đứng ra chứng kiến và lập biên bản số tiền được cho này”.

Tài sản của tỉ phú còn 2 tỉ đồng

Cũng theo ông Khương, sau khi sửa nhà, mua sắm vật dụng gia đình và mua đất lo hậu sự, tài sản cụ Hết còn 2 tỉ đồng. Số tiền này đang gửi ngân hàng và ủy quyền cho một người cháu tên Liễu (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) rút tiền lời về chi xài cho ông bà cụ. “Tuy nhiên, chuyện chị Liễu đưa cụ Hết bao nhiêu tiền một tháng thì chúng tôi không kiểm tra”, ông Khương nói.



Vì e ngại vợ chồng cụ Hết đã già yếu nên trước đây chính quyền phường 5 có gợi ý giúp cụ Hết thuê luật sư viết di chúc nhưng vấp phải sự phản đối của con cháu.

“Được trời thương, phải giúp lại người khó”



Trúng số 7,6 tỉ đồng, cụ Nguyễn Văn Hết đã cho hai người con riêng của vợ 200 triệu đồng/người. Ngoài ra, cụ giúp mấy người cháu nghèo khó 100 triệu đồng/người. Có những người cháu chưa bao giờ gặp mặt cũng được cụ cho vài triệu làm vốn kiếm kế sinh nhai. Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Hết Không quên công ơn của ba ngôi chùa đã giúp vợ chồng cụ, “tỉ phú” đã cúng dường 55 triệu đồng để giúp những người khốn khó. Mới đây nghe tin một người gần nhà bị ung thư, cụ Hết kêu cháu rút tiền gửi người này 15 triệu đồng trang trải thuốc men.



“Được hưởng lộc trời cho bạc tỉ, con cháu, người quen ai khó khăn thì tôi giúp. Kệ, sống nay chết mai, tiền nhiều để làm gì trong khi tụi nó cơ cực”, cụ Hết cười móm mém.