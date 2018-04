Cửa biển bị bồi lấp, ngư dân lo bị mắc cạn

Canh thủy triều để ra khơi là công việc của hơn 300 hộ làm nghề đánh bắt thủy sản tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế vì cửa biển Lạch Giang bị bồi lấp. Nếu không canh thủy triều lên đạt đỉnh để nhanh chóng đưa thuyền ra khỏi âu thì dường như sẽ đối diện với việc bị mắc cạn.



Theo người dân địa phương, cửa biển Lạch Giang, hạ nguồn sông Bù Lu thuộc xã Lộc Vĩnh trước đây rộng và sâu, là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân địa phương. Thế nhưng nhiều năm qua, cửa bị đất, đá bồi lấp khiến nơi đây trở thành một con lạch nhỏ. Tàu, thuyền của ngư dân địa phương ra vào vô cùng khó khăn.

Ngư dân Nguyễn Văn Nam (47 tuổi, thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh) có thuyền với công suất 35CV cho hay việc bồi lấp cửa biển diễn ra nhiều năm qua khiến tàu thuyền ra khơi gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi ngày người dân phải canh thủy triều lên cao thì sẽ đưa tàu thuyền ra khơi, tránh việc bị mắc cạn.



Ngư dân canh thủy triều lên để ra khơi khi cửa biển Lạch Giang đã bị bồi lấp. Ảnh: N.DO

Còn ngư dân Ngô Thoảng (thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh) cho biết: “Ngư dân trong vùng không thể chủ động được thời gian ra vào. Nếu không được đẩy nhanh tiến độ nạo vét lòng sông, nếu bị mắc cạn vào mùa mưa bão kèm theo sóng lớn thì rất nguy hiểm”.

Vào năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt dự án “nạo vét, gia cố khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Lạch Giang” với tổng số vốn 6,62 tỉ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Long Phụng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong vòng ba năm. Dự án sẽ tiến hành nạo vét tuyến kênh dài 583 m với mục tiêu nhằm để tàu thuyền của ngư dân ra vào thuận tiện. Tuy nhiên, dự án diễn ra chậm chạp, cầm chừng khiến việc ra vào cửa biển ngày càng khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho hay khi cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) thi công các hạng mục lấn biển đã làm thay đổi dòng chảy tại cửa biển này. Khi gặp mưa bão, nước biển dâng cao cùng với nước nguồn đổ về kéo theo hiện tượng bồi lấp ở cửa Lạch Giang gây ảnh hưởng đến khoảng 300 tàu thuyền của các thôn Bình An 1, Bình An 2 và Phú Hải. Nguyện vọng của người dân, chính quyền địa phương mong chủ đầu tư, đơn vị thi công cần huy động thêm máy móc, nhân lực tập trung đẩy nhanh tiến độ để nạo vét, thông luồng để tàu thuyền ngư dân ra vào, neo đậu tránh trú bão an toàn.

Ông Tôn Thất Viễn Điểm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế (chủ đầu tư dự án), cho biết hiện tại tiến độ của dự án đã đạt được 70% khối lượng. Dự án đã gây ra một số điểm cục bộ khiến tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn khi thủy triều xuống. Trước tình hình trên, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công trình ngay trong năm 2018.