Cửa “thoát hiểm” cho dân nghèo

Cuối năm 1997, nhiều nơi trên cả nước chào đón sự ra đời của các tổ chức trợ giúp pháp lý của người nghèo và các đối tượng chính sách. Kể từ đó, các gia đình khó khăn, cùng khổ... có thể nhờ các tổ chức này đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Giúp đỡ những số phận không may

Sáng 14-11, một phụ nữ (ngụ ở quận Tân Phú) tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM. Nước mắt rưng rưng, chị kể đứa con trai 17 tuổi của chị đang bị tạm giam vì dại dột nghe lời bạn đi cướp giật. Bản thân chị là công nhân chạy ăn từng bữa, không có tiền thuê luật sư cho con...

Đây chỉ là một trong hàng trăm ngàn người tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tại TP.HCM. Tính riêng năm 2007, Trung tâm đã cử luật sư bào chữa, bảo vệ miễn phí cho gần 600 vụ việc, trong đó có nhiều vụ liên quan đến trẻ vị thành niên.

Đến giờ, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, cộng tác viên lâu năm của Trung tâm, vẫn nhớ hoài một vụ án rất thương tâm. Tháng 6-2006, luật sư Trạch được cử bào chữa cho em TNX (quận 3), bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Tìm hiểu thêm, luật sư mới biết cả gia đình em đang sống trong một căn phòng nhỏ xíu. Ba em là thợ hồ, nhà nghèo quá nên em phải nghỉ học sớm để đi nhặt banh ở sân tennis. Hôm đó là hạn chót để em gái của X. đóng học phí mà nhà không có tiền. X. đã lấy trộm điện thoại di động của khách chơi quần vợt, định bán lấy tiền đóng học phí cho em...

Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 4-2007. Phần trình bày của luật sư về hoàn cảnh của bị cáo “nhí” X. đã làm nhiều người tham dự phiên tòa xúc động. Sau cùng, tòa tuyên phạt X. sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Kết thúc phiên xử, từ công an, kiểm sát viên, luật sư đến hội thẩm nhân dân đều móc tiền túi ra cho X., dặn em cố gắng sống thật tốt, đừng vì nghèo khó mà sa ngã.

Bên cạnh việc cử luật sư tham gia tố tụng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật. Tính đến nay, Trung tâm đã tư vấn miễn phí cho hàng trăm ngàn vụ việc trong nhiều lĩnh vực: hình sự, dân sự, hành chính, đất đai... Địa điểm tư vấn có thể là ngay tại Trung tâm, tại nhà riêng của cộng tác viên hoặc tại nơi cư trú của các đối tượng cần trợ giúp.

Ông Hà Phước Tài, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM, cho biết: “Không chỉ giúp đỡ các đối tượng theo quy định, chúng tôi còn nhận tư vấn cho các đối tượng cận nghèo. Đối tượng này thật ra cũng chỉ đủ ăn, đâu có nhiều tiền để thuê luật sư. Dù không lập hồ sơ nhưng chúng tôi vẫn tìm hiểu, nghiên cứu vụ việc và tư vấn giúp họ”.

Giải cứu cô dâu ngoại trong 14 ngày

Bên cạnh việc tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các tổ chức trợ giúp pháp lý còn chủ động đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc cho các đối tượng cần trợ giúp. Trường hợp của anh thợ mộc Huỳnh Văn Dũng (Mỏ Cày, Bến Tre) là một dẫn chứng. Năm 1986, anh bị vu oan lấy trộm một con kỳ lân bằng vàng, bị Công an huyện Mỏ Cày giam 36 tháng. Do bị nghi là đồng phạm nên mẹ anh cũng bị bắt. Năm 1989, mẹ con anh được trả tự do nhưng chưa được minh oan với lý do “vụ án đã đình chỉ điều tra”. Anh làm đơn gửi khắp nơi nhưng không cơ quan nào trả lời.

Đến năm 2006, anh Dũng “cầu cứu” đến Cục Trợ giúp pháp lý - Chi nhánh TP.HCM. Ngay lập tức, nơi này đã gửi công văn đến VKSND tỉnh Bến Tre và cử luật sư giúp đỡ anh Dũng. Cách đây một tháng, anh Dũng được minh oan, hai mẹ con anh được VKSND huyện Mỏ Cày bồi thường gần 400 triệu đồng. Trở lại Cục, anh liên tục “cảm ơn” trong sự nghẹn ngào: “Việc đầu tiên tôi làm khi nhận được tiền bồi thường là đắp lại mộ cho mẹ (đã mất sau khi được trả tự do một năm)”.

Các trung tâm trợ giúp pháp lý còn “vươn tay” ra cả nước ngoài khi cần thiết. Cô N. (huyện Thái Bình, Cà Mau) lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2003. Bẵng đi một thời gian, người nhà không cách nào liên lạc được với cô... Trung tâm nhanh chóng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để nhờ can thiệp. Thì ra N. bị “bán” cho một quán thịt chó sau khi ly dị chồng. Chỉ hai tuần sau khi trung tâm ra tay, N. đã được giúp đỡ trở về Việt Nam.

Biết người nghèo thường “tối mắt tối mũi” với miếng cơm manh áo nên chưa quan tâm nhiều đến quyền được trợ giúp, các trung tâm trợ giúp pháp lý luôn chủ động đến với đông đảo người dân. Nhiều trung tâm tổ chức các chuyến trợ giúp pháp lý lưu động, đi về các vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền pháp luật và tư vấn những vụ việc cụ thể. Có nơi còn phát tờ rơi giới thiệu, tuyên truyền một số thông tin về trợ giúp pháp lý...

Thời gian đầu, một số người còn nghi ngại khi nhờ trợ giúp vì sợ rằng “miễn phí” không đi kèm với “chất lượng”. Nhưng qua thực tế hoạt động, các trung tâm trợ giúp pháp lý đã dần khẳng định được “tên tuổi” của mình khi luôn là chỗ dựa pháp lý đáng tin cậy của nhiều người.