Cưa trộm gỗ, bị đè chết

Vụ tai nạn xảy ra trong lâm phần rừng núi Bốn Lỗ do Công ty Lâm nghiệp MTV Tân Tiến quản lý, thuộc địa bàn xã Phước Tân, huyện miền núi Bác Ái (Ninh thuận).



Trưởng Công an xã Phước Tiến, anh Chamalé Hùng cho biết: "Khoảng 16 giờ chiều ngày 15/12, ông Nguyễn Sung (51 tuổi) và Nguyễn Thạnh (48 tuổi) ở thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái đi vào rừng cưa gỗ.



Đến 18 giờ, nhiều người dân báo tin ông Nguyễn Sung đã bị gỗ đè chết, sau đó người nhà đã dùng xe máy cày vào rừng đưa xác về nhà tại thôn Trà Co 2. Chúng tôi đến xác minh vụ việc, thì gia đình nạn nhân xin được tự lo liệu nên thuận theo ý gia đình".



Anh Nguyễn Thạnh (em ruột nạn nhân) kể lại: Anh trai tôi làm nông nghiệp, có vườn ruộng ổn định tại xã Phước Tiến. Mấy ngày trước đó, anh Sung vào rừng chặt cây le cắm giàn mướp, thấy có cây gỗ “sắn ổi” đường kính khoảng 40cm, người ta hạ ngã nhưng chưa lấy.



Anh Sung rủ tôi đi cưa gỗ về bán. Hai anh em vào đến nơi, anh Sung dùng cưa máy cắt khúc thì bất ngờ khúc gỗ to đứt ra, lăn về phía anh đang đứng cưa. Do dốc núi nên anh Sung té và khúc gỗ ấy chèn qua người bất tỉnh. Tôi đỡ anh ấy dậy, làm hô hấp và cõng xuống núi, được một đoạn thì anh tắt thở. Tôi gọi điện về nhà báo tin, họ hàng đã thuê xe máy cày vào đón về.



Chị Trần Thị Tuyết (44 tuổi) khóc nức nở và xin chính quyền không khám tử thi, để chồng yên lòng ra đi. Vợ chồng anh Sung - chị Tuyết có hai con còn rất nhỏ và thuộc diện nghèo.





